Прения по громкому делу в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА прошли в СМУС Нур-Султана 28 сентября. Баглан Ахметжанова, супруга бывшего акима Костаная, проходит по этому делу свидетелем.

Руслан Мамунов (справа вверху), Марат Абдрашитов (слева внизу), Айгуль Амренова (справа внизу)



Гособвинитель заявил, что вина Мамунова по незаконному использованию $1,2 млн, полученные за обещание смягчить приговор экс-акиму Костаная Ахмедбеку Ахметжанову, полностью доказана.

Адвокаты Мамунова убеждали суд, что Ахметжановы решили нажиться на этом деле и как раз их нужно привлекать к уголовной ответственности.

- Исследованные в суде доказательства полностью доказывают вину Мамунова, - сказал в прениях государственный обвинитель Алмат СЕМБИ. - Он получил от Ахметжановых $1,2 млн - якобы за смягчение приговора для бывшего акима Костаная. Получая деньги несколькими траншами, Мамунов убеждал родственников Ахметжанова, что почти договорился с судьями Верховного суда, с которыми всю ночь был в бане. И даже показал видео этой встречи. Но на самом деле использовал деньги на покупку движимого и недвижимого имущества. В частности, автомобиля марки Lexus-570 с госномером 001 RUS за 40 с лишним миллионов тенге.

Прокурор попросил назначить Мамунову 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненно лишить его права занимать госдолжности.

Адвокат подсудимого Марат АБДРАШИТОВ заявил, что все обвинение основано на "голословных и лживых" показаниях жены и брата экс-акима Костаная.

- Ахметжановы обратились в антикоррупционную службу по истечении трех лет с момента передачи им Мамунову якобы $1,2 млн, - отметил в прениях адвокат. - При этом никакой фиксации передачи денежных средств не производилось. Что им мешало обратиться сразу? Может быть, это связано с поступлением Мамунова на госслужбу и назначением его заместителем акима Актюбинской области? И таким образом Ахметжановы сами хотели наживиться? Хочу обратиться внимание, что Мамунов был назначен на должность замакима Актюбинской области 14 ноября 2019 года, а уже через 2 недели, 3 декабря, Баглан Ахметжанова обращается в антикоррупционную службу с заявлением. Доводы заявителя о том, что они якобы боялись Мамунова, который может воспрепятствовать снижению срока Ахмедбеку Ахметжанову и выходу его на УДО, являются несостоятельными.

Абдрашитов заявил, что суммы денег, места их передачи и источник происхождения ставят под сомнения доводы Ахметжановых. По словам защитника, в ходе досудебного расследования Ахметжанова показала, что все $1,2 млн она брала в долг у родственников и знакомых.

- Ахметжанова заявила, что 3 мая 2016 года открыла сейфовую ячейку в одном из банков Костаная на имя своей матери, - отметил адвокат. - Мать выписала доверенность на Ахметжанову с правом использования ячейки. 13 мая Ахметжанова открывала ячейку, якобы, для передачи первого транша Мамунова. Вторая передача была в июне 2016 года. И эти деньги, по словам Ахметжановой, ей заняла родная сестренка ее супруга Сауле Ахметжанова, которая занимается бизнесом и имеет банный комплекс в Костанае. Эти показания разнятся со сведениями, данными Ахметжановыми в ходе досудебного расследования. Они не могут указать время и места передачи денег, а также объяснить происхождение таких крупных сумм, что свидетельствует о лживости их показаний.

Адвокат пояснил: его подзащитный Мамунов признал, что брал у Баглан Ахметжановой $1,2 млн, чтобы помочь ей выкупить ресторан «Метрополь». Однако у него ничего не получилось, поэтому он передал эти деньги обратно в Костанай через своего снабженца Михаила Женюлая. Еще 30 млн тенге Мамунов перечислил отцу Ахметжановой, что подтверждается банковским переводом. Как отметил защитник, свидетель Женюлай также подтвердил в суде, что отвозил в декабре 2016 года сумку с деньгами в Костанай. Свидетель Марат Ахметжанов, брат экс-акима Костаная, также признал в суде, что получал пакет от «человека Мамунова».

Адвокат напомнил суду, что Мамунову принадлежало 60% доли уставного капитала в горнорудной компании «Кара Отын». Свою долю он продал в мае 2016 года примерно за $2,4 млн. Это подтверждает, что у Мамунова имелась достаточная сумма денег, полученная законным путем, чтобы покупать движимое и недвижимое имущество. С 2002 по 2017 год у Мамунова, по словам его защитника, в собственности находилось 19 автомобилей разных марок, которые он приобретал в автосалонах. Ездил на них по нескольку лет, а потом опять продавал.

На финансовую состоятельность Мамунова, который 10 лет занимался бизнесом, просила обратить внимание и второй адвокат подсудимого Айгуль АМРЕНОВА.

- Обвинение утверждает, что с целью легализации полученных от Ахметжановых денег Мамунов приобрел автомобиль марки Lexus-RX-200 за 13,5 млн тенге и 2-комнатную квартиру в ТОО «Римский квартал» за 27 117 000 тенге, которые записал на свою супругу, - напомнила адвокат. - Еще один автомобиль марки Lexus-570 стоимостью 40 101 200 тенге он записал на себя. Однако в суде не приведены доказательства того, что деньги, на которые приобреталось это имущество, были нажиты преступным путем.

По словам адвоката, Баглан Ахметжанова указывает в своем заявлении, что Мамунов незаконно присвоил себе деньги, которые получил от нее, при передаче должностным лицам за смягчение наказания для ее мужа. Амренова отметила, что подстрекательство, в котором обвиняют ее подзащитного, это склонение к даче взятки путем уговора, подкупа, угрозы или других способов. Однако, напомнила адвокат, Ахметжановы сами обратились к Мамунову, когда в 2016 году искали всяческие пути для уменьшения срока наказания эка-акиму Костаная и отмены решения о конфискации имущества. Этот факт подтвердил в суде и бывший председатель правления СПК "Тобол" Арман Алиев, к которому Марат Ахметжанов, работавший заместителем председателя правления, сам обратился, чтобы тот его свел с Мамуновым.

- Орган досудебного расследования признал Баглан Ахметжанову подозреваемой по статье о покушение на дачу взятки в особо крупном размере, - уточнила Айгуль Амренова. - Уголовное преследование по этой статье в отношении нее было прекращено лицо в связи с тем, что лицо, добровольно сообщившее о даче взятки, освобождается от наказания. Однако Ахметжанова обратилась в антикоррупционную службу в декабре 2019 года, а последняя передача денег Мамунову, по ее словам, состоялась 7 февраля 2017 года. То есть, прошло ровно 2 года 7 месяцев. Получается, единственной целью обращения Ахметжановой было вернуть деньги, а не осознание того, что она совершила тяжкое коррупционное преступление. Ахметжанова осознавала: если в отношении Мамунова вынесут обвинительный приговор, то в дальнейшем она сможет в гражданском порядке обратится в суд с иском для взыскания денежной суммы. В связи с чем считаю, что прекращение уголовного дела в отношении Баглан Ахметжановой незаконно. Прошу суд вынести частное определение в адрес Генпрокуратуры об отмене постановления о прекращении уголовного преследования в отношении Ахметжановой с вопросом о возбуждении уголовного дела.

Сам Руслан Мамунов заявил в прениях, что Ахметжановы обманывают суд в показаниях о происхождении переданных ему денег.

- Мать Ахметжановой сказала в суде, что больше $1 млн заработала еще в 90-х годах. Но даже имея магазин, о котором она говорила, она никогда бы не заработала таких денег, - отметил подсудимый. - Хотелось бы, чтобы суд выяснил происхождение этих денег. Марат Ахметжанов тоже сначала проходил подозреваемым по делу, но потом дело в отношении него прекратили. На каком основании - прошу суд разобраться. Что касается меня, я тогда боялся потерять работу, а надо было бояться потерять свободу. У меня шестеро несовершеннолетних детей, которыми нужно заниматься. Если вы меня оправдается, я постараюсь снова выйти на работу и доказать пользу своей стране. В деньгах я не нуждался, бизнесом занимался 10 лет. Не успев проработать (на госслужбе - "НГ") трех месяцев, оказался здесь.

В последнем слове Мамунов повторил заявление о том, что Ахметжановы дали «лживые показания».

- Считаю себя невиновным, если есть возможность, отпустите меня домой! - сказал подсудимый.





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