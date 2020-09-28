Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года

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Цитата-/Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили./







То есть исторические опусы советских ученных историков по которым детей учили в школах в году так 47 про дореволюционную Россию тоже отметаем за не историчность и не объективность?)



О войне в году так 75 тоже ничего объективного не могли написать и снять? 30 лет же всего прошло,никто ничего не осознал) вот когда Таноми52 скажет "можно" тогда вот и можно осознавать)









Цитата-/А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва./







Вроде не кухарка чтобы по обывательски рассуждать, вполне могу отличить достоверный источник от недостоверного,ценность источника как информационной базы и пустышку,когда советский актёр всю жизнь снимавшийся в фильмах и получавший огромные гонорары вдруг после развала союза начинает писать мемуары как он страдал от "совка" то это лютая необъективность, такие источники понятное дело мало где берутся во внимание) потомучто в источнике всегда надо изучать и автора источника.

Сванидзе-шманидзе как раз и "работает" на обывателя,как раз вот на вас,чем сильнее уколишь тем сильнее будет бугурт)











Цитата-/Взять хотя бы СолженицынаА адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам./





А источники не очевидцы пишут?)



А Солженицын не очевидец? (Я Не его фанат) Или он в лагере сидел специально чтобы потом "потоки" лжи лить? Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет? У вас специальное образование? Когда тут следователи не могут сразу разобратся кто убил бабушку по разнящимся показаниям очевидцев, вы вот так запросто можете определить что этот очевидец говорит достовернее чем этот источник?)









Цитата-/Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского/





Не да, были итд....



А ДА БЫЛИ!и это огромная трагедия для народа

Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально? В порядке вещей? А сколько таких кто оказался не там и был просто убит за это?







Цитата-/Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)/





А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)

Он что рыжие или лысые? Ату ату вспоминать их,это было давно и неправда,историки о том времени ещё ничего не знают,всего-то 90 лет прошло)









Цитата-/Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм/







А кто спорит?





И в Германии были "веселые" времена и в США негров линчевали (Юля тут советские методички поперли иди сюда дорогой,сделай внушение) но Немцы не выпячивают это как достижение и Американцы сейчас попритихли

Может и нам пора уже?

Да помнить и признавать победы

Но не бить себя пяткой в грудь доказывая что СССР был раем,для некоторых этот рай был адом всё-таки и таких людей много,целые народы

Каснемся темы репрессированных целых народов и народностей или про это тоже объективно нельзя рассуждать?)

Немцев живших в Поволжье смели в пустыню только потомучто они были немцы

Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы

Там тем много...все не перечислишь,или это все происки вражеских идеологов? Англичанка гадит))