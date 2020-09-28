Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Сегодня, 28 сентября, глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.

- Компанией «H+H Technika» успешно реализованы проекты по строительству трех ледовых дворцов в Чехии: в городах Быстрижице, Вышков, Телч, - написал аким. - Ледовая арена позволит круглогодично проводить учебно-тренировочный процесс и соревнования по хоккею, фигурному катанию, другим видам спорта, а также даст возможность проводить зрелищные культурные мероприятия на современном техническом уровне.





Сейчас ведутся работы по внутренней отделке здания и помещений, благоустройству территории, подготовка к установке оборудования, которое уже завезено в Костанай.



- В связи с пандемией поставка оборудования для Ледовой арены была приостановлена, несмотря на это, поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года, - отметил аким.





Напомним, согласно проекту, площадь Ледовой арены составит 8 600 кв. м, вместимость - 2 500 зрителей. Основную часть средств в строительство вложили «H+H Technika». Общая стоимость - 4 млрд 262 млн тенге, из них 60% (2 млрд 557 млн) инвестировали словаки, остальные 40% (1 млрд 705 млн) - областной бюджет. После завершения строительства здание дворца останется на балансе иностранной компании.

