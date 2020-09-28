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yudjin:

Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой. 100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?

Цитата:Смешно писать такие глупости, не зная, что двигает белорусами.Тихановская это просто символ перемен, она пришла, чтобы показать, что вчерашняя домохозяйка намного популярнее, чем бессменный и изрядно надоевший диктатор. Лукашенко дали понять, что он просто затрахал свой народ. Ну а что не каждая женщина может игнорировать угрозы типа "вывезем по частям" (так угрожали Колесниковой), "опустим твоего мужа в камере", я бы посмотрел на вас, "героев", как себя поведете вы, когда запахнет жареным.Чтобы ограничить протест до 100 тысяч силовики очень хорошо поработали, окутав кордонами весь центр Минска.Людей запугивают. Не каждый решится выйти на протест, где есть хороший шанс не дойдя до основной колонны попасть в кутузку.100 тысяч это вот те, кто выходят и знают, что могут и в СИЗО попасть, или что дубинкой прилетит.