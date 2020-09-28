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В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
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В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 11:14
В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко.
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Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 12:51
В субботу вечером звонит дядька, который в Минске живет... правда звонил он с дачи, потому что в городах в выходные дни по прежнему не работает интернет.
Говорит,выступления ослабли, но проходят. Митингующие ходят на работу, а вечерами и в выходные на улицы... Пока в Минске +20-25... то можно и помитинговать...Ближе к зиме много ли из них останется?
По Лукашенко... все понимают, что он никуда сейчас и вдруг не уйдет. Надеяться на реформу и сотрудничество с оппозицией.
Цитата:
Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой.
100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
Говорит,выступления ослабли, но проходят. Митингующие ходят на работу, а вечерами и в выходные на улицы... Пока в Минске +20-25... то можно и помитинговать...Ближе к зиме много ли из них останется?
По Лукашенко... все понимают, что он никуда сейчас и вдруг не уйдет. Надеяться на реформу и сотрудничество с оппозицией.
Цитата:
«народная инаугурация Светланы Тихановской»
Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой.
100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 12:59
Цитата:
Так и на выборы же не все ходят.
yudjin:
Почему инагурацию игнорируют?
Почему инагурацию игнорируют?
Так и на выборы же не все ходят.
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:00
Цитата:
а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)
yudjin:
А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:02
Цитата:
Им забыли сообщить ))
юля елиссева:
почему не ликовали во время инаугурации? :)
почему не ликовали во время инаугурации? :)
Им забыли сообщить ))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:03
Цитата:
Ющенко сменил Кучму и ушел после четырехлетнего срока. А ведь мог бы как иные коллеги в странах СНГ вечно продлевать себе сроки. Саакашвили сместил Шеварнадзе и тоже ушел как только истек срок его полномочий. Скажи, подлизайко, в какой стране пришедшие к врасти демократы за сию власть цеплялись?
abaika95:
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Потом приходят новые якобы демократы и опять все по старому))
Ющенко сменил Кучму и ушел после четырехлетнего срока. А ведь мог бы как иные коллеги в странах СНГ вечно продлевать себе сроки. Саакашвили сместил Шеварнадзе и тоже ушел как только истек срок его полномочий. Скажи, подлизайко, в какой стране пришедшие к врасти демократы за сию власть цеплялись?
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:05
Цитата:
они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!
юля елиссева:
а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)
а где были те 80% которые якобы за таракана голосовали? почему не ликовали во время инаугурации? :)
они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:16
Цитата-/Скажи, подлизайко, в какой стране пришедшие к врасти демократы за сию власть цеплялись?/
На то они и демократы чтобы сменять друг друга на потеху толпе а кто уже над ними стоит,и по настоящему рулит те сидят безвылазно)
Скажи дядька "Юля" а где пришедшие демократы за 30 лет после развала союза так о народе "думают и любят его" что аж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)
[Исправлено: Gljuk, 28.09.2020 - 13:20]
На то они и демократы чтобы сменять друг друга на потеху толпе а кто уже над ними стоит,и по настоящему рулит те сидят безвылазно)
Скажи дядька "Юля" а где пришедшие демократы за 30 лет после развала союза так о народе "думают и любят его" что аж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)
[Исправлено: Gljuk, 28.09.2020 - 13:20]
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:21
Цитата-/они были в полях, на заводах и фабриках...и радовались в глубине души, потому что порядочность, культура и воспитание не позволяет громко выражать свои чувства!/
Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)
Цитата-/правда звонил он с дачи, потому что в городах в выходные дни по прежнему не работает интернет./
Я уверен твой дядька возмущен очень сильно,что ему приходится уезжать на дачу из осажденных городов,где инет отключают?
Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)
Цитата-/правда звонил он с дачи, потому что в городах в выходные дни по прежнему не работает интернет./
Я уверен твой дядька возмущен очень сильно,что ему приходится уезжать на дачу из осажденных городов,где инет отключают?
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:27
Цитата:
посмотри доходы на душу населения в Прибалтике и Польше...а ведь мы стартовали с одиних позиций и нефти у них нет
abaika95:
ж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)
ж вывели свои страны в передовые экономики и у которых сейчас все тип топ?)
посмотри доходы на душу населения в Прибалтике и Польше...а ведь мы стартовали с одиних позиций и нефти у них нет
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:32
Цитата:
Карантин же. На кухнях))
abaika95:
Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)
Когда будет очередное перименование все культурные люди поддержат конечно потомучто в это время на заводах будут молча в глубине души ликовать!)
Карантин же. На кухнях))
В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию» Тихановской
Отправлено: 28.09.20 - 13:34
Цитата-/посмотри доходы на душу населения в Прибалтике и Польше...а ведь мы стартовали с одиних позиций и нефти у них нет/
Отличный пример а брать к примеру во внимание доходы и уровень жизни в Польше и Прибалтике до развала?) Или это будет необъективно?) Всё-таки Прибалтика витрина социализма как никак была)
Отличный пример а брать к примеру во внимание доходы и уровень жизни в Польше и Прибалтике до развала?) Или это будет необъективно?) Всё-таки Прибалтика витрина социализма как никак была)
a
(Полноправные пользователи)
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Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 14:00
по плану все гуляющие на инагурации должны были нести портреты
президента Тихановской.
что то на фото- видео ни одного не видно.
президента Тихановской.
что то на фото- видео ни одного не видно.
(Уважаемые пользователи)
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Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 28.09.20 - 22:52
Цитата:
И где та сильная Украина? Там и до майдана жизнь не сладкая была. В начале становления государства лучше одна сильная линия, чем лебедь, рак и щука в разное время.
юля елиссева:
Ющенко сменил Кучму и ушел после четырехлетнего срока. А ведь мог бы как иные коллеги в странах СНГ вечно продлевать себе
Ющенко сменил Кучму и ушел после четырехлетнего срока. А ведь мог бы как иные коллеги в странах СНГ вечно продлевать себе
И где та сильная Украина? Там и до майдана жизнь не сладкая была. В начале становления государства лучше одна сильная линия, чем лебедь, рак и щука в разное время.
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 29.09.20 - 00:15
Цитата:
Смешно писать такие глупости, не зная, что двигает белорусами.
Тихановская это просто символ перемен, она пришла, чтобы показать, что вчерашняя домохозяйка намного популярнее, чем бессменный и изрядно надоевший диктатор. Лукашенко дали понять, что он просто затрахал свой народ. Ну а что не каждая женщина может игнорировать угрозы типа "вывезем по частям" (так угрожали Колесниковой), "опустим твоего мужа в камере", я бы посмотрел на вас, "героев", как себя поведете вы, когда запахнет жареным.
Чтобы ограничить протест до 100 тысяч силовики очень хорошо поработали, окутав кордонами весь центр Минска.
Людей запугивают. Не каждый решится выйти на протест, где есть хороший шанс не дойдя до основной колонны попасть в кутузку.
100 тысяч это вот те, кто выходят и знают, что могут и в СИЗО попасть, или что дубинкой прилетит.
yudjin:
Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой. 100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
Смешно... народный "президент" сбежала, сидит в другой стране и нос не кажет...причем в её руках нет ничего... если не считать телефона, по которому польско-литовские кукловоды пытаются руководить этой марионеткой. 100 тысяч - в 2-х миллионном Минске...это 5%... меньше даже, чем за неё проголосовали. А где остальные? Почему инагурацию игнорируют?
Смешно писать такие глупости, не зная, что двигает белорусами.
Тихановская это просто символ перемен, она пришла, чтобы показать, что вчерашняя домохозяйка намного популярнее, чем бессменный и изрядно надоевший диктатор. Лукашенко дали понять, что он просто затрахал свой народ. Ну а что не каждая женщина может игнорировать угрозы типа "вывезем по частям" (так угрожали Колесниковой), "опустим твоего мужа в камере", я бы посмотрел на вас, "героев", как себя поведете вы, когда запахнет жареным.
Чтобы ограничить протест до 100 тысяч силовики очень хорошо поработали, окутав кордонами весь центр Минска.
Людей запугивают. Не каждый решится выйти на протест, где есть хороший шанс не дойдя до основной колонны попасть в кутузку.
100 тысяч это вот те, кто выходят и знают, что могут и в СИЗО попасть, или что дубинкой прилетит.
Re: В Минске 100 тысяч человек вышли на «народную инаугурацию»...
Отправлено: 29.09.20 - 00:24
Цитата:
А чего же тогда прибалты так стремились от социализма отделаться? При первой возможности просто вылетели из совка.
Я только не хочу сказать, что все в СССР было плохо. Мне фильмы советские нравятся и какая наука была, образование, здравоохранение, техника. Но ведь и перегибали часто, вместо того, чтобы слышать народ, его подавляли. Вот и прибалтов никто не спрашивал, хотят ли они в СССР.
abaika95:
Всё-таки Прибалтика витрина социализма как никак была)
Всё-таки Прибалтика витрина социализма как никак была)
А чего же тогда прибалты так стремились от социализма отделаться? При первой возможности просто вылетели из совка.
Я только не хочу сказать, что все в СССР было плохо. Мне фильмы советские нравятся и какая наука была, образование, здравоохранение, техника. Но ведь и перегибали часто, вместо того, чтобы слышать народ, его подавляли. Вот и прибалтов никто не спрашивал, хотят ли они в СССР.
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