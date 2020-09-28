В центре Минска в воскресенье десятки тысяч людей, а по ряду оценок — более ста тысяч, вышли на ставшую уже традиционной воскресную акцию протеста против правления Александра Лукашенко, передает Радио Азаттык.

На этот раз протестующие назвали акцию «народная инаугурация Светланы Тихановской» — соперницы Лукашенко, которую они считают победителем прошедших президентских выборов.

Колонна демонстрантов, по сообщениям очевидцев, растянулась почти на два километра. Несколько часов она двигалась по улицам Минска.

Нынешнее воскресенье стало 50-м днем протестов в Беларуси против Лукашенко. С утра власти стянули в центр Минска тысячи военных и сотрудников милиции, спецтехнику и десятки БТР. Силовики оцепили несколько центральных площадей Минска, а также городскую резиденцию Александра Лукашенко — Дворец Независимости. В середине дня люди в черной форме и без опознавательных знаков начали задерживать протестующих при подходе к стеле «Минск — город-герой», которая является основным местом сбора оппозиции.

Таймлапс, с помощью которого можно оценить масштаб сегодняшнего протеста pic.twitter.com/pNCrGabc70 — Чай з варэннем (@belteanews) September 27, 2020

Акции «народной инаугурации» проходили и в других городах Беларуси. Telegram-канал Nexta сообщил, что в Жодино протестующие перекрыли несколько дорог, а в Гомеле спецназ применил против вышедших на улицы людей слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Всего в воскресенье, по данным правозащитной организации «Весна», в Минске и других городах Беларуси было задержано более 200 человек. Среди задержанных было не менее трех журналистов.

Акция солидарности с протестующими белорусами традиционно прошла в Москве, у посольства Беларуси. Полиция задержала восемь активистов, среди них — солист группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев. На него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырех человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи. Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимности нового срока Лукашенко. На днях Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, что еще более усилило недовольство его противников.