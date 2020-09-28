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Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39971
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 17:59
Цитата-/Почему жертвы? Почему ненужные? Слава, почет, признание! Это не купишь ни за какие деньги/
Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!
Такие Слава и почёт? Ну да, понимаю реально не купишь
Цитата-/Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж/
И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?
Цитата-/Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями./
Это где такой дом? Напомните
Цитата-/Можно, построить дом, без фундамента/
Торопились к форуму строителей,Маркс должен одобрить это почётно!)
Дети, дети наш папка герой он упал с 10 этажа и разбился,потомучто его начальство торопилось сдать дом к 7 ноября чтобы красиво отчитаться перед своим начальством!
Такие Слава и почёт? Ну да, понимаю реально не купишь
Цитата-/Ну раз лагеря не пустовали, значит была и халтура, и диверсии, и саботаж/
И стихи плохие и литература не та!) Много в лагерях разного люду сидело да?
Цитата-/Это сейчас можно построить дом, который рухнет без всяких воздействий вместе с жителями./
Это где такой дом? Напомните
Цитата-/Можно, построить дом, без фундамента/
Торопились к форуму строителей,Маркс должен одобрить это почётно!)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9478
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 18:32
Зачем вмешиваться в сроки строительства.
Они оговорены. Санкции какие то заложены.
Нет, приказываю сдать до конца года.
Ну глупо же.
Капитализм на дворе, сами же говорят
Приказываю собрать по 12 центнеров с гектара. Так тоже наверное говорят.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2020 - 19:15]
Они оговорены. Санкции какие то заложены.
Нет, приказываю сдать до конца года.
Ну глупо же.
Капитализм на дворе, сами же говорят
Приказываю собрать по 12 центнеров с гектара. Так тоже наверное говорят.
[Исправлено: alex_60, 28.09.2020 - 19:15]
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 18:50
Цитата:
Был один, недостроили и разобрали...
abaika95:
Это где такой дом? Напомните
Это где такой дом? Напомните
Был один, недостроили и разобрали...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1256
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:19
Старый сломался и негде проводить ярмарки?)))
Цитата:
А есть, да?) А где обещанные турЫсты?) А энное количество авиарейсов в день?) Спектр новых направлений?))) Карантинама? Ну после карантина наверно попрет)
Цитата:
А что впп нету? И аэродром не обновили? Странно
А есть, да?) А где обещанные турЫсты?) А энное количество авиарейсов в день?) Спектр новых направлений?))) Карантинама? Ну после карантина наверно попрет)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 412
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:21
Есть мысля, почему торопится. Видимо, всё-таки, меняет он прописку, в аккурат с нового года.
Соответственно, что надо делать?
... ... ...
ИМХО.
Соответственно, что надо делать?
... ... ...
ИМХО.
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:23
Цитата-/Что хочет сказать, по моему сам не понимает/
Главное ты понял и обиделся)
Цитата-/Был один, недостроили и разобрали/
Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?
Главное ты понял и обиделся)
Цитата-/Был один, недостроили и разобрали/
Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:26
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:35
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 19:41
Цитата:
Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобы
он - рухнул? Совсем крыша - съехала?...
abaika95:
Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?
Вроде четкое описание было,который рухнул вместе с жителями где?
Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобы
он - рухнул? Совсем крыша - съехала?...
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:00
Цитата-/-где? В Караганде! 2012 год/
Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?
Цитата-/Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобыон - рухнул? Совсем крыша - съехала?/
Дракон не надо играть кое кого,себя всеровно не переиграешь)
Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?
Цитата-/Не помню, кажется в мр-не "Аэропорт". А ты хотел, чтобыон - рухнул? Совсем крыша - съехала?/
Дракон не надо играть кое кого,себя всеровно не переиграешь)
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 20:10
Цитата:
Вы как первый раз замужем... Об этом писали все СМИ. Погуглите.
abaika95:
Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?
Ого и люди погибли? А чем дело кончилось не посадили никого?
Вы как первый раз замужем... Об этом писали все СМИ. Погуглите.
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