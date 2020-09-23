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≡ Автомобиль сгорел во дворе костанайской многоэтажки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39924
Автомобиль сгорел во дворе костанайской многоэтажки
Отправлено: 23.09.20 - 12:57
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ЧП произошло 23 сентября, около 2.00, в микрорайоне Жана кала. Жертв и пострадавших среди людей нет. Фото и видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали утром очевидцы. Причина, по которой загорелся ВАЗ-2114, еще устанавливается.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
939
Re: Автомобиль сгорел во дворе костанайской многоэтажки
Отправлено: 23.09.20 - 12:57
#1
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Заниженная? Или на пневме? Может пока ехал шёркал по асфальту и бак протёр? Или куча музыки стоит на скрутках и самодельной проводке.

P.s. Хотя у нас и автоэлектрики бывают ещё те. Сигнализацию ставили у диллера и скрутили с датчиков всех дверей провода вместе. Открываешь пассажирскую, машина пищит - думает, что открыта водительская дверь, а ключи в замке зажигания. И потом ещё 2 раза доделывали эту сигнализацию - то на массу провод не затянули, то сирена не воет.
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