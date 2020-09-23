Re: Автомобиль сгорел во дворе костанайской многоэтажки

Отправлено: - 12:57

Заниженная? Или на пневме? Может пока ехал шёркал по асфальту и бак протёр? Или куча музыки стоит на скрутках и самодельной проводке.



P.s. Хотя у нас и автоэлектрики бывают ещё те. Сигнализацию ставили у диллера и скрутили с датчиков всех дверей провода вместе. Открываешь пассажирскую, машина пищит - думает, что открыта водительская дверь, а ключи в замке зажигания. И потом ещё 2 раза доделывали эту сигнализацию - то на массу провод не затянули, то сирена не воет.