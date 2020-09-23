ЧП произошло 23 сентября, около 2.00, в микрорайоне Жана кала. Жертв и пострадавших среди людей нет. Фото и видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали утром очевидцы.

Причина, по которой загорелся ВАЗ-2114, стоящий во дворе дома по адресу ул. Алтынсарина, 32, еще устанавливается. Автомобиль сгорел полностью. Также пострадали две стоящие рядом машины.

- Сообщение о пожаре поступило в ДЧС в 2.06. Локализовать пожар удалось в 2.25, полностью ликвидировать - в 2.40. В тушении были задействованы 1 единица техники и 3 человек, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Жертв и пострадавших нет.

- Данный факт зарегистрирован по ст. 204 ч. 2 УК РК (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества) Южным отделом полиции УП г. Костанай. Начато расследование, - добавили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.