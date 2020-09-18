Отправлено: - 14:41

abaika95:

А где тут разжигание ? Если ты имеем ввиду разжигание п***ов у шовистов то может быть,но за это статьи не предусмотрено)



То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"? Люди же тупые там сидели. А кто не тупой, тот "пророссийский шовинист"?

И да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка в склонении имён

Как некоторые отрицают правила цитирования



abaika95:

кто-то обиделся на ее слова?

Цитата:Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!