Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39903
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:24
36 высших учебных заведений Казахстана в этом году не получили образовательные государственных гранты. В списке есть и один костанайский вуз. По словам заместителя председателя НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева, министерство в том числе опиралось на составленный ими список.
Читать новость
Читать новость
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 14:41
Цитата:
Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!
abaika95:
А где тут разжигание ? Если ты имеем ввиду разжигание п***ов у шовистов то может быть,но за это статьи не предусмотрено)
То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"? Люди же тупые там сидели. А кто не тупой, тот "пророссийский шовинист"?
И да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка в склонении имён
Как некоторые отрицают правила цитирования
abaika95:
кто-то обиделся на ее слова?
А где тут разжигание ? Если ты имеем ввиду разжигание п***ов у шовистов то может быть,но за это статьи не предусмотрено)
То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"? Люди же тупые там сидели. А кто не тупой, тот "пророссийский шовинист"?
И да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка в склонении имён
Как некоторые отрицают правила цитирования
abaika95:
кто-то обиделся на ее слова?
Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:05
Цитата-/То есть контекст её "речи" ничего не "разжигал"?/
Некоторые люди со своим /проамериканским/пробританским/прокитайским/расизмом,колониализом,коммунизмом,фашизмом, нацизмом (кому как хочется,подставка на выбор) вы сидите не у себя. 25 лет прошло. Чего вы боитесь, казахи/немцы/русские/уйгуры?»
Кого где что разжигает?
Цитата-/да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка/
Эта такая уловка,специально для некоторых) чтобы разжечь очаги как раз у некоторой прослойки)
Цитата-/Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!/
Как у фашистов и нацистов есть прослойка скудоумных они и батхертят) один уже тут отметился)
Некоторые люди со своим /проамериканским/пробританским/прокитайским/расизмом,колониализом,коммунизмом,фашизмом, нацизмом (кому как хочется,подставка на выбор) вы сидите не у себя. 25 лет прошло. Чего вы боитесь, казахи/немцы/русские/уйгуры?»
Кого где что разжигает?
Цитата-/да, такое выражение (пророссийский!!! шовинист!!!) может родиться только в мозгах дамочек, которые отрицают правила русского языка/
Эта такая уловка,специально для некоторых) чтобы разжечь очаги как раз у некоторой прослойки)
Цитата-/Да боже упаси! Когда это "шовисты" "на кого-либо обижались? На то они и шовинисты!/
Как у фашистов и нацистов есть прослойка скудоумных они и батхертят) один уже тут отметился)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13181
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:23
Цитата:
В словах "вы сидите не у себя". Что это значит? Что значит "не у себя"? Что имелось ввиду под шовинизмом? Недоговоренность порождает неоднозначную трактовку.
abaika95:
А где тут разжигание ?
А где тут разжигание ?
В словах "вы сидите не у себя". Что это значит? Что значит "не у себя"? Что имелось ввиду под шовинизмом? Недоговоренность порождает неоднозначную трактовку.
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 16:34
Цитата:
Обращались в цитате к кому? К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...
Вроде конкретно всё
кто тут считает себя шовинистом?
Шовинизм-идеология,суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов
Victor Yang:
Обращались в цитате к кому? К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...
Вроде конкретно всё
кто тут считает себя шовинистом?
Шовинизм-идеология,суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию и угнетение других народов
Re: В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по...
Отправлено: 19.09.20 - 17:31
Цитата:
Расшифруйте хотя бы, что такое "ПРОРОССИЙСКИЙ шовинизм"?
Понимаю, что такое "русский, немецкий" и т.д Но не понимаю, что такое ПРОНЕМЕЦКИЙ, ПРОАНГЛИЙСКИЙ... Кто носители этих шовинизмов?
А уж тем более "пророссийский"...В России сотни наций
Что за долбасы?
abaika95:
К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...
К проросскийским шовинистам с тем же успехом могли обратится к проросскийским националистам либо к проросскийским национал-большевикам...
Расшифруйте хотя бы, что такое "ПРОРОССИЙСКИЙ шовинизм"?
Понимаю, что такое "русский, немецкий" и т.д Но не понимаю, что такое ПРОНЕМЕЦКИЙ, ПРОАНГЛИЙСКИЙ... Кто носители этих шовинизмов?
А уж тем более "пророссийский"...В России сотни наций
Что за долбасы?
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 19.09.20 - 17:42
Цитата-/Расшифруйте хотя бы, что такое "ПРОРОССИЙСКИЙ шовинизм"?/
Этот вопрос надо автору цитаты задавать,я могу интерпретировать только как я понял,русский шовинизм это идеология превосходства РУССКОЙ нации а пророссийкий шовинизм это идеология превосходства РОССИЙСКОЙ идентичности и государственности,ну как казах и казахстанец разные понятия?
Этот вопрос надо автору цитаты задавать,я могу интерпретировать только как я понял,русский шовинизм это идеология превосходства РУССКОЙ нации а пророссийкий шовинизм это идеология превосходства РОССИЙСКОЙ идентичности и государственности,ну как казах и казахстанец разные понятия?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать