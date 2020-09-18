36 высших учебных заведений Казахстана в этом году не получили образовательные государственных гранты. В списке есть и один костанайский вуз. По словам заместителя председателя НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева, министерство в том числе опиралось на составленный ими список.

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- В этом году Министерством образования и науки РК был сделан большой шаг - 36 вузов не допустили к грантам, - сообщил Олжас Ордабаев на своей странице в Facebook. - Вузы отсекались на основании низкого трудоустройства и слабых позиций рейтинга "Атамекен". В основе нашей методики лежит трудоустройство и актуальность образовательных программ.

Ордабаев привел несколько примеров таких вузов.

- Эти вузы на самом деле вызывают много вопросов, - написал он. - В Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются на очном отделении 1 528 человек. При этом на 1 курсе – 3, на 2-м – 6, на 3-м – 5, на 4-м курсе – 1 513. Как такое могло случиться? Этот же вуз даёт дипломы 13% (699 человек) всех выпускников-юристов страны. Для сравнения, в КАЗГЮУ в 2018 году выпуск по специальности юриспруденция составил 185 выпускников. В Международном гуманитарно-техническом университете только 29% выпускников специальности "Информатика" находят работу. Ещё по 4 специальностям трудоустройство не доходит до 50%.