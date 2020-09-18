В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
36 высших учебных заведений Казахстана в этом году не получили образовательные государственных гранты. В списке есть и один костанайский вуз. По словам заместителя председателя НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева, министерство в том числе опиралось на составленный ими список.
Фото kosstu.kz
- В этом году Министерством образования и науки РК был сделан большой шаг - 36 вузов не допустили к грантам, - сообщил Олжас Ордабаев на своей странице в Facebook. - Вузы отсекались на основании низкого трудоустройства и слабых позиций рейтинга "Атамекен". В основе нашей методики лежит трудоустройство и актуальность образовательных программ.
Ордабаев привел несколько примеров таких вузов.
- Эти вузы на самом деле вызывают много вопросов, - написал он. - В Казахстанском университете инновационных и телекоммуникационных систем обучаются на очном отделении 1 528 человек. При этом на 1 курсе – 3, на 2-м – 6, на 3-м – 5, на 4-м курсе – 1 513. Как такое могло случиться? Этот же вуз даёт дипломы 13% (699 человек) всех выпускников-юристов страны. Для сравнения, в КАЗГЮУ в 2018 году выпуск по специальности юриспруденция составил 185 выпускников. В Международном гуманитарно-техническом университете только 29% выпускников специальности "Информатика" находят работу. Ещё по 4 специальностям трудоустройство не доходит до 50%.
Список вузов, где государство не разместило гранты:
1. Университет «Астана»
2. Казахстанский морcкой университет (ныне Актауский Гуманитарно-Технический университет)
3. Университете дружбы народов имени академика А.Куатбекова
4. Институт Мардана Сапарбаева
5. Международный университет «Silk way»
6. Университет «Сырдария»
7. Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
8. Атырауский инженерно-гуманитарный институт
9. Евразийский технологический университет
10. Каспийский общественный университет
11. Академия «Кайнар»
12. Инновационный Евразийский университет
13. Евразийский гуманитарный институт
14. Казахская академия труда и социальных отношений
15. Казахская автомобильно-дорожная академия им. Гончарова
16. Центрально-Азиатский университет
17. Центрально-Казахстанская академия
18. Казахский университет технологий и бизнеса
19. Академия "Bolashaq"
20. Казахстанская инновационная академия
21. Международный гуманитарно-технический университет
22. Екибастузский инженерно-технический институт им. Академика К.И.Сатпаева
23. Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева
24. Кызылординский университет Болашак
25. Баишев университет
26. Университет иностранных языков и деловой карьеры
27. Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем
28. Гуманитарно-техническая академия
29. Алматинская академия экономики и статистики
30. Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
31. Казахский университет экономики, финансов и международной торговли
32. Университет Алматы
33. Казахстанский медицинский университет непрерывного образования
34. Казахско-Русский международный университет
35. Таразский инновационно-гуманитарный университет
36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара
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