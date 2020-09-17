Отправлено: - 20:15

ТаРо:

Создали сами себе проблему на ровном месте. Кто был в Алматы, тот знает- какой это дурдом.

Цитата:Я был в Астане и там это нормально. Никаких проблем. А приезжим, если придется часто ездить, можно разобраться в системе. Проехать пару раз - некритично.