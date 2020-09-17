Установить валидаторы планируют в более 300 автобусах Костаная - столько ежедневно выходят на рейс. С их помощью оплачивать проезд можно будет по карте.

Фото со страницы Региональной службы коммуникаций в Instagram

- Валидаторы установит алматинская фирма за свой счет, - сообщил "НГ" заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - После установки валидаторов планируется ввести дифферинцированный тариф на проезд. По карте проезд будет дешевле, чем за наличные, но какая именно будет разница - пока сказать не могу. Из стоимости проезда часть средств будет уходить алматинской фирме, а перевозчикам эту сумму будут субсидировать из бюджета.

Как пояснил Есергепов, социально уязвимым слоям населения карты также приобретут за счет средств городского бюджета, прочие пассажиры будут покупать сами. Карты для пенсионеров будут отличаться от остальных карт, проезд по ним будет льготным - дешевле на 10 тенге, как и сейчас.

Валидатор представляет собой электронное устройство, похожее на планшет, которое крепится возле водителя. Монтаж таких устройств занимает несколько часов.