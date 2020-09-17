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≡ Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39890
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 13:54
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Установить валидаторы планируют в более 300 автобусах Костаная - столько ежедневно выходят на рейс. Социально уязвимым слоям населения карты для оплаты приобретут за счет городского бюджета, остальные пассажиры будут покупать сами.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
87
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 13:54
#1
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Очень удобная вещь.два месяца я в Калининграде.зашел в автобус,сел,к тебе подошёл кондуктор ты картой оплатил или через такой валидатор. И не нужно толпиться через переднюю дверь.и скидка присутствует,если картой.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4998
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:06
#2
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Цитата-/И не нужно толпиться через переднюю дверь/


Цитата-/планшет, которое крепится возле водителя/

Придется,кондукторов брать по видимому не собираются, расплачиваться на выходе через переднюю)
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6931
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:09
#3
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Цитата:
андрей 117:
И не нужно толпиться через переднюю дверь.

В другой газете написано:
говорит заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Костаная Нуралы Есергепов. – Валидатор – он как планшет, крепится около водителя.

Если он будет один в автобусе, то ваши надежды не оправдаются... толпиться придется.

Цитата:
По карте проезд будет дешевле, чем за наличные, но какая именно будет разница - пока сказать не могу.

Вчера там же писали, что 80 по карте и 150 налом... пенсионерам 70, детям 40 по карте.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1766
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:10
#4
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Если будете оплачивать наличкой- то проезд 150 тг для всех категорий граждан. Если через карту, то по нынешним расценкам. Интересно, как дети будут покупать эти карты.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
526
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:17
#5
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Смотря какая карта. По Онай на каспи заплатил, она моментально зачислена. А есть фирмы типа Астанинской, Астра плат. Пополняешь через каспи, сутки ждёшь зачисления, потом ещё активировать надо у водителя. Вообще не удобно
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1720
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:20
#6
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неужели прогресс дошел и до нашего, засиженного мухами провинциального городка?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1766
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:25
#7
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3021
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:33
#8
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А что же про самое главное то не сказали. А что делать, если валидаторы не будут работать должным образом в конкретный момент времени? Вот у меня карта, на ней деньги, а ваш аппарат не работает. А налички у меня нет. Какие дальнейшие действия водителя? Особенно если этот момент не 5-10 минут, а 1-2-3-5 часов?
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3021
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:40
#9
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Цитата:
Козлов я:
Если через карту, то по нынешним расценкам. Интересно, как дети будут покупать эти карты.

так же как и газеты или хлеб. Это ж просто карта, не банковская
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9335
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:46
#10
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стоимость проезда будет зависеть от формы оплаты.
бред какой-то.идиотизм.
это кто придумал?
ну давайте в магазинах тоже,
молоко по карте 250 тенге, а наличкой-500.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6931
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:52
#11
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Цитата:
Сергей_я:
А что делать, если валидаторы не будут работать должным образом в конкретный момент времени?

Вчера писали ... При этом в случае неисправности электронной системы пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9335
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:58
#12
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Цитата:
yudjin:
, имеют право на бесплатный проезд.


а стоимость проезда водителям( компании)
оплатит алма-атинская фирма?
из расчета 150 тенге?
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