Отправлено: - 14:09

андрей 117:

И не нужно толпиться через переднюю дверь.

По карте проезд будет дешевле, чем за наличные, но какая именно будет разница - пока сказать не могу.

Цитата:В другой газете написано:говорит заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Костаная Нуралы Есергепов. – Валидатор – он как планшет, крепится около водителя.Если он будет один в автобусе, то ваши надежды не оправдаются... толпиться придется.Цитата:Вчера там же писали, что 80 по карте и 150 налом... пенсионерам 70, детям 40 по карте.