Отправлено: - 19:26

Victor Yang:

Про сложные проценты ничего не слышал?

Цитата:У них там действительно всё сложно с процентами.Скажи зачем мне свои деньги ложить в ПФ по 2-5%,если в любом банке от 10-14%,при чем до 10млн с гарантией государства.Ну сделайте пенсионные депозиты в банках под нормальные проценты,пусть даже до пенсии я не смогу их снимать,пусть будет гарантия государства на эти депозиты,но проценты хоть более менее адекватные,может быть я тогда и сам буду денежку ложить,а пока вот эта обязаловка и обдираловка ,на те подавитесь своими 4250 только отстаньте от меня.