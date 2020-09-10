Евгений ПОЛУЯНОВ: "Какие громкие слова…"

Перефразировав старую песню после одного из громких заявлений Токаева в его Послании от 1 сентября, народ кинулся проверять свои накопления на сайте ЕНПФ. Портал пенсионного фонда из-за выросшего в 5 раз числа запросов встал в ступор.

В ступор встал и народ, увидев свои накопления и сопоставив их с заманчивым предложением из Послания. По замыслу Министерства труда и социальной защиты населения, граждане в 2021 году смогут воспользоваться частью своих сбережений на улучшение жилищных условий, лечение себя и своих близких родственников. Но условием стал «порог достаточности», который финансовые умы вывели самым невообразимым способом.

Думаю, каждый стал искать свой возраст в предложенной шкале. Я - не исключение. Для возраста в 40 лет «порог достаточности» составляет 3 437 000 тенге.

А теперь давайте посчитаем. Реформа началась в 1998 году, на тот момент мне 19 лет и я учусь очно в вузе. На работу обычно устраиваются по его окончании, в 22 года, а значит, в лучшем случае, пенсионные перечисления будут с 2001 года. За 19 лет и до настоящего времени прошло 228 месяцев. Нехитрым делением суммы «порога достаточности» на количество месяцев получается, что ежемесячный платеж в пенсионный фонд должен составлять 15 074 тенге. Из месяца в месяц, из года в год…

Как известно, пенсионные отчисления составляют 10% от заработной платы. Поэтому, чтобы накопить предложенную сумму, моя ежемесячная зарплата все эти годы должна составлять 150 000. Поднимите руки те, кто официально имеет такую зарплату почти два десятка лет!

При этом полового различия в сумме порога нет. Хотя женщины за 20 лет могут пару раз побывать в декрете и пенсионные отчисления будут делать с зачастую смехотворного пособия по уходу за ребенком до 1 года.

Вспоминаю, что первые мои зарплаты составляли в то время 8 000-10 000 тенге. Память может и подвести, а Комитет по статистике, полагаю, нет. Нахожу инфографик, как менялась средняя номинальная зарплата одного работника в Казахстане за годы независимости. В 2001 году она 17 300 тенге, в 2010-м – 77 600 тенге. А нужного мне размера, по статистике, зарплата достигла только в 2017… и, как показывает жизнь, не у всех.

Так на кого же рассчитаны эти громкие слова? Опрошенные знакомые и коллеги лишь грустно рассмеялись, ведь у большинства их пенсионные накопления дотягивают лишь до половины мифического «порога доступности». Но министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов насчитал, что воспользоваться своими пенсионными накоплениями смогут почти 530 000 человек. Видимо, это те чиновники с необъяснимо завышенными зарплатами, оказавшиеся не у дел. Как, например, ответственные секретари при 15-ти министерствах с зарплатой около 700 000 тенге, которых Токаев в том же Послании поручил уволить. Но я почему-то сомневаюсь, что они остро нуждаются в улучшении жилищных условий или не могут оплатить своё лечение. А вот тысячи многодетных семей ютятся в съемных квартирах или по копейке всем миром собирают больным детям.

Вот и доклад на эту тему заместителя акима области Марата Жундубаева на активе области был обращен к собравшимся в зале чиновникам. Им эта информация нужнее, чем простым казахстанцам.