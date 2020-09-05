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≡ «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39842
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 05.09.20 - 21:35
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Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 06.09.20 - 15:32
#30
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Да, Козлов, горжусь я тем,
что я - Немец.И языком,
Немецким - горжусь... :lol: :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9765
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 06.09.20 - 15:39
#31
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Цитата:
drakon:
Дракон. Ты не когда уже не станешь немцем, как бы не старался . Внуки, да. А ты всегда останешься русским комунистом:)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 06.09.20 - 15:40
#32
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Цитата:
abaika95:
Когда покупатели брали дома они не смотрели на брусчатку?

Да и не могли посмотреть, что фунламентов - нету... 8-) :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1982
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Отправлено: 06.09.20 - 15:54
#33
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Цитата:
Козлов я:
Козлов я



Улыбнуло!
Недаром Ломоносов, говоря о русском языке, упоминал о "крепости немецкого"! :-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6916
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 06.09.20 - 21:17
#34
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Цитата:
Тот самый:
Аэропорт - Западный - по Воинов на Абая. И вдоль этого маршрута красят фасады

Сегодня ожидаемо марафетят рудненскую трассу от мостов до партизана... видимо к форума "партизанов" готовятся. Причем белят бордюры прям по грязи. Им же не надо надолго, надо - чтобы после кортежа известка вся смылась первым дождём.

Вспоминаю 2013 год... Встреча в полях...

Юрты с кондиционерами...

нулёвые ковры... каждый раз

биотуалеты в степи


Интересно, нынешний перенял традиции?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7481
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 06.09.20 - 21:52
#35
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Юрты вон тоже без фундамента - и никто не жалуется. Ноу хау по-казахски, этим надо делиться на форуме. :-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1129
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Отправлено: 06.09.20 - 23:51
#36
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Не ждут,а потом как в кино :"Не виноватая я,он сам пришёл!"
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
923
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 07.09.20 - 10:16
#37
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Цитата:
yudjin:
Юрты с кондиционерами...


Наверное и розетки внутри были? :lol: А то и холодильник поставили. Мда. Это ж получается, что кабель электрический тащили где-то под землёй для такого "стенда". Вряд ли ограничились молотящим неподалёку дизелем.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 07.09.20 - 12:08
#38
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Цитата:
Тот самый:
А то и холодильник поставили.

Водочка жк должна быть - холодной... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9275
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 07.09.20 - 12:27
#39
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Цитата:
drakon:
Водочка жк должна быть - холодной...


думаешь они водочку в юртах распивают?
вряд-ли.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
19970
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 07.09.20 - 12:33
#40
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Цитата:
alex_60:
думаешь они водочку в юртах распивают?

Кто их - знает? Алкоголь - точно... :lol: :oops:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13169
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Отправлено: 10.09.20 - 12:33
#41
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Так активно не ждали президента, а он взял и прилетел.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4935
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 10.09.20 - 12:56
#42
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Цитата-/Так активно не ждали президента, а он взял и прилетел./





Ну Радченко его не ждёт а за остальных он не в ответе ведь)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2035
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Отправлено: 10.09.20 - 14:46
#43
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Азамат КАКИМОВ: - Я встречался с вашими помощниками. Мы понимаем, что программа «Нурлы жер», общий минимализм, но ведь есть СНиПы и нормы строительства. Мы закрывали глаза - где сами ремонтировали, где сами проводку протягивали. Это всё зафиксировано на фото и видео. Но когда выяснилось, что в наших домах нет фундамента, это уже нонсенс! А как это выяснилось? Когда подрядчик построил дом, не залили относы. Талая вода полностью затопила наш дом. Появились трещины. Ночью слышали треск потолочных плит, боялись, что нас придавит. Это всё есть на фото. Есть сквозные дыры, мы изнутри видим облицовочный кирпич. Когда отмостку сняли, фундамента не нашли. Подняли ПСД через портал госзакупок и выявили несоответствие.

Если действительно отсутствует фундамент, это - уже сверх минимализм. На мой взгляд профессиональный и квалификационный состав подрядчиков вызывает сомнения, особенно ИТР (Если имеются начальник участка, прорабы, мастера и.т.д.). Конечно дома должны были возводиться согласно требованиям нормативно-технических и проектных документов. Последние должны были контролировать объемы, поставки строительных материалов и организовать весь процесс строительства. Ну и заказчик наверное должен был контролировать согласно плана выполнение работ подрядной организацией, в последствии как-то приняли же построенные дома с вышеуказанными недостатками и в настоящее время там граждане проживают.

Теперь в суде будут устанавливать причины отклонений результатов работ от требований нормативной технической и проектной документации.

[Исправлено: Kairat stayer, 10.09.2020 - 14:48]
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