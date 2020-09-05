«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей

Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.

Импровизированный сход устроили в сотне метров от того места, где укладывали новую брусчатку.

- Скажите, пожалуйста, почему возле 730-го дома сейчас выравнивают брусчатку, готовят дом? – спросили сельчане.

- Никакого президента не ждём! Там будет проходить форум строителей по уникальному опыту строительства микрорайонов. Ну мы же должны им один дом показать! - ответил Радченко.

Его слова вызвали недоумение и смех собравшихся. Корреспондент «НГ» попытался уточнить у акима, что он имел в виду.

- Там не меняют брусчатку, там выкладывают её для выставки! - ответил Радченко.

- За чей счёт?

- Это подрядчик.

- И это никак не связано с предполагаемым визитом президента Касыма-Жомарта Токаева в Костанайскую область? И если он всё же приедет, то это будет чистым совпадением?

- Уважаемый, давайте я людям отвечу на их вопросы, а потом… У нас встреча с жителями. Никакой показухи, мы смотрим, как строится микрорайон.

Уточнить, какой подрядчик укладывает брусчатку, а также когда и где конкретно пройдёт форум строителей, аким района не смог.

Проблема качества строительства в микрорайоне Северный действительно актуальна. Вопросы у жителей микрорайона есть почти к каждому подрядчику, который строил здесь дома.

Месяц назад «НГ» писала о проблемах, возникших у жильцов многоэтажных домов, построенных по программе «Нурлы жер». Трещины в фасаде, протекающая крыша, проблемы с отопительными трубами и проседающий фундамент – неполный список дефектов, на которые жаловались жильцы. По информации районного акимата, сейчас там ещё не завершена строительная экспертиза. В суд на подрядчика ТОО «Енбек-Костанай» МВД КУИС РК подал местный отдел строительства. Правда, в декабре закончится гарантия на эти дома и его жильцы останутся один на один с недочётами строительства.

Примерно с такими же жалобами обратились к акиму и владельцы частных домов.

- Я живу в доме № 624, всего у нас 34 дома, мы сюда пришли вместе с активом нашей улицы, - рассказал Азамат КАКИМОВ. – Я встречался с вашими помощниками. Мы понимаем, что программа «Нурлы жер», общий минимализм, но ведь есть СНиПы и нормы строительства. Мы закрывали глаза - где сами ремонтировали, где сами проводку протягивали. Это всё зафиксировано на фото и видео. Но когда выяснилось, что в наших домах нет фундамента, это уже нонсенс! А как это выяснилось? Когда подрядчик построил дом, не залили относы. Талая вода полностью затопила наш дом. Появились трещины. Ночью слышали треск потолочных плит, боялись, что нас придавит. Это всё есть на фото. Есть сквозные дыры, мы изнутри видим облицовочный кирпич. Когда отмостку сняли, фундамента не нашли. Подняли ПСД через портал госзакупок и выявили несоответствие.

Потом Какимов называл нарушения и спрашивал у собравшихся, есть ли у них такие же проблемы. Все или большинство отвечали коротко «Да!».

- Часть жителей меня знает, у кого-то я лично побывал, стараюсь откликаться на жалобы, - ответил на вопросы заместитель акима Костанайского района Назарбек КОНКАБАЕВ. – По вашему дому с подрядчиком у нас понимания нет, поэтому было решено провести экспертизу. После этого, если подрядчик что-то нарушил, к нему будут применены самые жёсткие меры. Если вы сами устранили недостатки, мы проведём экспертизу у соседей. Сейчас заключается договор на проведение экспертизы, её будет делать не ваш подрядчик. Дома у вас одинаковые, однотипные, поэтому экспертиза одного дома будет распространяться и на остальные дома. По срокам – экспертизу проведём в течение двух недель.

Спор с чиновниками продолжался несколько часов. То вставал вопрос, строил ли дом частник или договор заключён с акиматом. Кто-то жаловался, что его дом за год вовсе не был построен. А владельцы домов, которые строила компания «Ирина и К», и вовсе остались ни с чем - по словам Конкабаева, там уже закончился гарантийный срок.

- У меня ребёнок маленький, его коляска просто не помещается на новой брусчатке, - добавила жительница микрорайона Северный Гульмира. – Отмостку нам так и не сделали, хотя подрядчик обещал. Мой ребёнок на втором этаже спит в шапке, потому что дом продувает. Монтажной пены на окнах просто нет. Я продала квартиру в центре Костаная ради этого дома. Что теперь делать?

Всех собравшихся чиновники пригласили в понедельник на личный приём в районный акимат. Обещают решить все проблемы в течение одной-двух недель. Работа предстоит огромная: помимо строительных дефектов, собравшиеся жаловались на проблемы с водоснабжением, расписанием и маршрутами автобусов, обустройством детских площадок.

Виктор Радченко пообещал, что все вопросы записаны и будут изучены. Встреча завершилась поздним вечером. Солнце заменили уличные фонари. Правда, часть из них не зажглась.

Фото Георгия ГОВОРОВА