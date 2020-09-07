dvb Re: Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US... #2 d





(Полноправные пользователи) Сообщений: 183

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:28 Вот кого на допинг проверять надо. На нее же смотреть страшно, бицепсы как у хорошего мужика. Не зря же этих сестренок Уильямс где-то по телику назвали братьями. И попробуй ее сейчас на допинге поймать - спалят ведь какой-нибудь город в США ее собратья влегкую