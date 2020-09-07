Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US Open
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US Open
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39808

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В первом круге US Open Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам. Она играла с Кристи Ан и выиграла со счетом 7:5, 6:3. Для 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» эта победа стала 102-й в турнире.
Читать новость
§ olegggon
Re: Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1119

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 07.09.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад тоже все думали, что она победит, считали её титулы в каждом репортаже. Но Осака её выиграла.
Профайл
§ dvb
Re: Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US...
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
183

Регистрация:
01.08.14
Отправлено: 07.09.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот кого на допинг проверять надо. На нее же смотреть страшно, бицепсы как у хорошего мужика. Не зря же этих сестренок Уильямс где-то по телику назвали братьями. И попробуй ее сейчас на допинге поймать - спалят ведь какой-нибудь город в США ее собратья влегкую
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 78
Пользователей: 0
Всего: 78

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 38 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 48.24 Ko -