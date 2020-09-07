Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам на US Open

В первом круге US Open Серена Уильямс установила рекорд по выигранным матчам. Она играла с Кристи Ан и выиграла со счетом 7:5, 6:3. Для 23-кратной чемпионки «Больших шлемов» эта победа стала 102-й в турнире. Кроме US Open, Серена установила аналогичный рекорд – по выигранным матчам – в Australian Open, там на ее счету 87 побед подряд.

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Недавно активно обсуждалось создание профсоюза игроков АТР, Серена Уильямс также не осталась в стороне. Она согласилась, что у Джоковича бывают очень категоричные мнения, однако часто они оказываются верными. Поэтому не стоит торопиться с выводами. Со своей стороны Слоун Стивенс отметила, что в новосозданном профсоюзе нет женщин. Она сказала, что сейчас на первом месте стоит US Open, все внимание приковано к нему. Однако после его завершения, возможно, следует обсудить вопрос, что изменить, чтобы учесть интересы женщин-теннисисток. Эксперты Лиги Про настольный теннис также соглашаются со спортсменками в том, что сейчас не нужно давать поспешных оценок. Лучше подождать, пока ситуация прояснится.

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