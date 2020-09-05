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§ NG.kz
Время работы банков и обменников изменили в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39797

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликованы изменения в совместный приказ Национального банка и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О режиме работы субъектов финансового рынка".
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§ ZXC
Re: Время работы банков и обменников изменили в Казахстане
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
102

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 05.09.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умиляют такие решения. В рабочий день надо ходить? Отпрашиваться или убегать?
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