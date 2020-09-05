Время работы банков и обменников изменили в Казахстане
Tengrinews.kz
Время работы банков и обменников изменили в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz
Опубликованы изменения в совместный приказ Национального банка и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О режиме работы субъектов финансового рынка".
Согласно документу, с 7 сентября 2020 года должен быть обеспечен перевод на дистанционную форму работы не менее 50 процентов работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30 процентов работников от штатной численности при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при
обслуживании населения.
"Установить график работы с 9 часов до 17 часов, за исключением банков второго уровня и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Казахстана на обменные операции с наличной иностранной валютой, график работы которых установить с 9 часов до 18 часов. Обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме", - говорится в документе.
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