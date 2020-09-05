Коронавирус в Казахстане:

Заболели: 106 225 (+104 за сутки, в т. ч. 47 без симптомов) .

Выздоровели: 99 018 (+433) . Умерли: 1 588 (+65 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 27 200 (+397 за 04.09)

Выздоровевших от пневмонии: 5 874 (+43 за 04.09)

Летальных исходов от пневмонии: 310 (+5 за 04.09)





Коронавирус в Костанайской области:

Заболели: 3 428 (+3 за сутки, в т. ч. 1 без симптомов) . Выздоровели: 2 874 (+2) . Умерли: 12 (+0 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 370, в том числе госпитализированы 135 (+2 за 26.08)

Выздоровевших от пневмонии: 364