alex_60 Re: Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату... #1 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9195

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 //как будут сокращать госслужащих и на сколько повысится зарплата некоторых из них///



сокращать,да ,согласен.

а при чем тут повышать не понимаю.

что, уж так прям заработались,что мочи нет?

мешки ворочают что-ли..

полицаев надо процентов на сорок сократить,дорожных,

катаются по городу круглые сутки, на карман зарабатывают.

да еще и движению машин мешают.