Госслужащих ждет сокращение: на сколько повысят зарплату оставшимся
Министр национальной экономики Руслан Даленов рассказал, как будут сокращать госслужащих и на сколько повысится зарплата некоторых из них, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Глава государства поручил ускорить процесс сокращения численности работников госструктур и квазигоссектора. По вашему мнению, насколько повысится эффективность работы госслужащих после сокращений? На сколько увеличится зарплата низовых должностей после внедрения факторно-балльной шкалы?", - прозвучал вопрос, адресованный министру национальной экономики.
"Ряд управленческих звеньев будет предложено сократить. Особым стимулирующим фактором станет то, что зарплата будет повышена низовым звеньям. В прошлом году оклады низовым звеньям были повышены на 25 процентов. Благодаря оптимизации штатной численности появится возможность в среднем увеличить зарплату еще на 15 процентов", - сказал Даленов.
В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Президент поручил ускорить работу по сокращению государственных служащих.
О сокращении численности было объявлено еще в 2019 году. Касым-Жомарт Токаев объявил, что к 2024 году количество государственных служащих и сотрудников нацкомпаний сократят на 25 процентов.
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