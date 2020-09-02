ACROS Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в... #5 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 935

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 Цитата: Георгий ГОВОРОВ:

но если такие появятся, мы обязательно



Георгий, какой вы право наивный или не с этого мира!!

Да, сплошь и рядом ( особенно на селе и особенно у так называемых "передовых" сельхозпредприятиях и особенно по зарплате). Народ у нас затюрканый и не будет качать свои права.