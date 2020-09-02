"Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в выходные дни просят продавцы рынка "Береке" в Костанае

Арендаторам крытого рынка "Береке" разрешили работать 18 августа после полуторамесячного перерыва, вызванного карантином. Но под запретом осталась работа на выходных. Как отмечают продавцы, как раз эти 2 дня и дают основной доход.

Кроме того, владелец рынка не стал сокращать или отменять арендную плату за эти дни. 1 сентября торговцы обратились в Палату предпринимателей «Атамекен».

Лилия ХОЖИНА торгует рыбой с 2006 года. Говорит, что менять работу в 50 лет не хочет, но если ситуация не изменится, бизнес придётся закрыть. Сейчас только за аренду она и её коллеги платят от 50 000 до 100 000 тенге в месяц, в зависимости от площади торгового места. Во время карантина руководство рынка снизило арендную плату в 2 раза, но с 18 августа это послабление отменило.

- Раньше у нас выходным был только понедельник, а суббота и воскресенье считались самыми продуктивными рабочими днями. После карантина ситуация поменялась с точностью до наоборот, - рассказала "НГ" Хожина. - Почему мы должны оплачивать простой? С нынешним уровнем торговли мы не можем оплатить аренду. А у нас есть кредиты и налоги.

По санитарным нормам, проходимость рынка "Береке" не должна превышать 340 человек - 30% от вместимости. Продавцы уверяют, что даже на выходных этот показатель не превышает 150 человек, а в будние дни исчисляется десятками.

- Он (главный санитарный врач Костанайской области - «НГ») выпустил постановление, где ссылается не на карантин или локдаун, а на нормы трудового законодательства РК. Положены выходные - поэтому рынок в субботу и воскресенье закрыт, - отмечает продавец хлебобулочных изделий Павел ПЕТРОВ. - Нам положены выходные, но мы можем ими воспользоваться или нет. Почему кто-то за нас это решил? Мы жалуемся в "Атамекен", обещают помочь, но когда - неизвестно. Маски есть, санитайзеры тоже, нас неоднократно проверяли. У нас нарушается режим работы из-за того, что мы не можем нормально закупить продукты. Товар на полках скоропортящийся, а нас постоянно закрывают, мы не можем закупать большие партии, они могут просто не переждать очередной карантин или выходной. Да и покупателя мы теряем. У нас в основном старшее поколение - люди, которые привыкли закупаться раз в неделю впрок. Они раз пришли в субботу - закрыто, в другую субботу пришли - закрыто. В третий раз пойдут в другое место.

Социальные выплаты, по словам продавцов, получили далеко не все. Из-за такой ситуации многие закрыли свой бизнес - несколько рядов пустуют.

- Конечно, мы знаем об этих проблемах, мы сделали скидку 50% во время карантина, но больше снизить арендную плату не можем, - объяснила "НГ" администратор рынка "Береке" Бахыт АЛГУЖИНА. - Нам ведь тоже нужно оплачивать работу охраны, коммунальные услуги. Рынок частный и мы, как все, платим налоги. Последние месяцы работаем в минус. Мы - крытый рынок, по постановлению санврача работать не можем. Хотя готовы открыться хоть со следующей субботы. Но нам, как юридическому лицу, выпишут миллионные штрафы.

Начальник отдела правовой помощи НПП «Атамекен» Ренат Давлетпаев сообщил «НГ», что в палате изучат обращение и направят ходатайства в акимат Костаная и ДККБТУ Костанайской области. Ответить госорганы должны в течение 15 рабочих дней.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области отказались устно комментировать ситуацию.

Фото Георгия ГОВОРОВА