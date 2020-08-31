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≡ Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской области подписал постановление № 49
 
 
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§ NG.kz
Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской области подписал постановление № 49
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39753

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.08.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО внес дополнение в свое постановление № 48 от 30 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».
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§ alex_60
Re: Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9149

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///за исключением .... а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники»

запчасти,так они даже во ЧП работали.
насколько помню.
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§ antonK
Re: Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
828

Регистрация:
06.09.12
Отправлено: 31.08.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, кстати это было очень логично если бы и "шиномонтажкам" можно было работать. Народу у них не так уж и много, а пробить колесо рано утром в субботу и ждать до понедельника это крайне обидно, особенно если это ломает важный план.
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§ alex_60
Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской области подписал постановление № 49
a


(Пользователи)
Сообщений:
9149

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
пробить колесо рано утром в субботу и ждать до понедельника это крайне обидно


ну для этого есть запасное колесо в машине.
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§ antonK
Re: Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
828

Регистрация:
06.09.12
Отправлено: 31.08.20 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну для этого есть запасное колесо в машине


Полноценная запаска редкость, чаще всего это докатка или еще хуже ранфлэт - тогда вероятность запаски или докатки минимальна


ps. есть у кого и домкрат редкость)
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§ Матвей Запупыркин
Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской области подписал постановление № 49
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
222

Регистрация:
26.03.16
Отправлено: 31.08.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
враки ...у меня полноценная запаска..без стрелки...и домкрат всегда есть. а докатка давно в гараже пылью покрылась
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