antonK Re: Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 828

Регистрация: 06.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:09 ну, кстати это было очень логично если бы и "шиномонтажкам" можно было работать. Народу у них не так уж и много, а пробить колесо рано утром в субботу и ждать до понедельника это крайне обидно, особенно если это ломает важный план.