Одно, но важное изменение - Главный санврач Костанайской области подписал постановление № 49
Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО внес дополнение в свое постановление № 48 от 30 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».
Иллюстративное фото с сайта yandex.net
Добавление было внесено в тот же день и вступило в силу со дня подписания.
В постановлении № 49 указано:
1) абзац 2 подпункта 44) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники».
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