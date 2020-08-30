Новое постановление № 48, подписанное главным государственным санитарным врачом региона Владимиром Нечитайло, вступает в действие с 00.00 понедельника, 31 августа.

Фото Ксении РЕБИК

С понедельника в области разрешается деятельность:

- бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека;

- разрешается функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

- объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

- религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий»;

Кроме того, новое постановление разрешает посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

По-прежнему остаются закрыты развлекательные объекты (кинотеатры, караоке, кальянные и т.д.), фудкорты и банкетные залы. Также не разрешается работа пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, вводятся следующие ограничительные меры: