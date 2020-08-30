Бассейны, объекты культуры и междугородние перевозки - Какие послабления ждут жителей Костанайской области с 31 августа

30 августа 2020, 15:10 |  Коронавирус

Новое постановление № 48, подписанное главным государственным санитарным врачом региона Владимиром Нечитайло, вступает в действие с 00.00 понедельника, 31 августа.

Фото Ксении РЕБИК

С понедельника в области разрешается деятельность:

- бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв. м зеркала воды на одного человека;

- религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий»;

- объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев;

- внутриобластных автобусных, микроавтобусных пассажирских перевозок.

Также в постановление внесли пункт, определяющий работу школ:

- разрешается функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Кроме того, новое постановление разрешает посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

По-прежнему остаются закрыты развлекательные объекты (кинотеатры, караоке, кальянные и т.д.), фудкорты и банкетные залы. Также не разрешается работа пляжей и аквапарков.

В выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, вводятся следующие ограничительные меры:

– приостановление работы торговых домов, торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров, комплексов, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

– приостановление работы салонов красоты, парикмахерских, СПА центров, объектов, оказывающих косметологические услуги;

– приостановление работы фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов;

– приостановление работы саун;

– приостановление работы аттракционов на открытом воздухе;

– приостановление деятельности религиозных объектов.