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≡ Миллион за общее покровительство - задержан начальник житикаринской колонии "Чёрный беркут"
 
 
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§ NG.kz
Миллион за общее покровительство - задержан начальник житикаринской колонии "Чёрный беркут"
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39730

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник учреждения чрезвычайной безопасности УК-161/3 ДУИС Арман Абилев был задержан за получении взятки. Этот факт подтвердили сегодня, 28 августа, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ сайлау курманов
Re: Миллион за общее покровительство - задержан начальник...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4037

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 28.08.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутые виражи судьбы, сегодня ты начальник тюрьмы, а завтра арестант. Моя знакомая регулярно спонсирует кого-то там, у неё сына посадили надолго. Это практикуется ещё с советских времён, долго до них добирались соответствующие органы.
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§ drakon
Re: Миллион за общее покровительство - задержан начальник...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19885

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше жил, напротив - тюрьмы.
Теперь живу, напротив - дома... :-o
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§ Сергей_я
Re: Миллион за общее покровительство - задержан начальник...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3017

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 28.08.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Это практикуется ещё с советских времён, долго до них добирались соответствующие органы.

Это и дальше будет практиковаться. Просто нужно было человека слить, вот и слили. Или кого-то другого решено посадить, или этот начал борзеть.
Все же мы прекрасно понимаем, что в целом ничего не изменится. Менять не человека надо, а систему в целом.
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