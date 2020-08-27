Цитата: сайлау курманов:

Отправлено: 27.08.20 - 18:57 Одни директора да ещё генеральные, а простым смертным не хватило места, где продавец калош или шаурмы

Вот они и будут между собой и властью, решать свои вопросы. А на продавца шаурмы или держателя магазинчика им плевать. Если не прав пусть убедят в обратном.