За новый состав регионального совета палаты предпринимателей голосовало 16% бизнесменов Костанайской области

Сегодня, 27 августа, комиссия по приему документов и регистрации кандидатов обнародовала результаты выборов. В совет вошло 34 человека, больше всего голосов набрал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард Двуреченский.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Членов регсовета выбирали впервые в истории НПП «Атамекен». Голосование проходило с 5 по 20 августа, из-за карантина - посредством ЭЦП или sms-ссобщений, оно продлевалось в сравнении с заявленными изначально условиями.

- Заявок подано было 74, из них 8 комиссия отклонила, 66 кандидатов было зарегистрировано. Двое снято в ходе процедуры голосования из-за нарушений, один письменно известил, что сам снимает свою кандидатуру, - сообщил председатель комиссии Василий РОЗИНОВ.

Он же пояснил, как получилось, что число членов регионального совета оказалось четным, хотя определено было Положением о региональных советах НН «Атамекен» 35 человек. Тем же положением нормируются определенные представительские квоты в совете (в зависимости от специфики региона и количества предпринимателей в отраслях): столько-то от сельского хозяйства, столько от стройиндустрии. Учтено и представительство от аккредитованных ассоциаций и союзов. Вот от них было лишь две заявки, и одно место осталось пустым.

Всего за кандидатов было подано 8 494 голоса. По активности костанайцы — четвертые в республике. Больше всех голосов набрали уже названный Двуреченский - 339, председатель совета директоров ТОО «Карасу-Астык» Алмат Турсунов — 301, уредитель ТОО «Курылыс Керейт Консалтинг» Сабит Абдикадирулы - 298, генеральный директор «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров — 297, генеральный директор АО «Рудныйсоколовстрой» Нурлан Орымбаев - 295. В победителях и те, кто набрал меньше 100 голосов. Еще 20 человек остались резервистами. На случай ротации кадров, как объяснили.

В новом совете - 14 человек, которые работали в прежнем составе, правда, некоторые вошли в него относительно недавно.

Перечислим членов совета, которым предстоит работать в ближайшие 4 года: в дополнение к 5 названным — председатель правления АО «Костанайские минералы» Ербол Нурхожаев, директор ТОО "Баубек-Өмір" Айтжан Есенгельдинов, директор ТОО "СпецСтальКонструкции" Алексей Аман, директор ТОО "Квард LTD" Наталья Лапшина, директор ТОО «Азат и Д» Марат Ахметов, заместитель председателя правления ПрК "Большевичка" Арсен Жетписпаев, генеральный директор ТОО "Гранд" Андрей Емельянов, директор ТОО "Научно-производственное предприятие "Инвент-Плюс" Владимир Семейкин, генеральный директор ТОО "Жас-Канат 2006" Кайрат Маишев, глава КХ Махаббат Жутаев, директор ТОО "Алатау Земпроект" Арман Шаменов, директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин, глава КХ "Мирас" Булат Карабаев, ИП Венера Демченко, директор ТОО «Фрунзенское» Николай Шерер, учредитель ТОО "БК-Строй" Игорь Ким, директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности в Костанайской области Валентина Шмонина, директор ТОО "Аском и К" Марат Джантурин, директор ТОО "Витайм" Александр Носов, директор ТОО "Аруана-2010" Сайлаубек Алишев, директор ТОО "Ақ Ерке и К" Елена Венгерская, директор ТОО «Милх» Сергей Блок, и.о. президента АО "Агромашхолдинг KZ" Динара Шукижанова, директор ТОО "Асалия" Дулат Шаяхметов, ИП Гульвира Кудайкулова, генеральный директор ТОО "Межрегионэнерготранзит" Владимир Кан, руководитель ИП «SV TRANS Logistics» Валерий Сусаренко, директор ТОО "Бест Костанай" Видади Юсубов, исполнительный директор ОЮЛ и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация строителей по Костанайской области" Ирина Викулова.

Самое большое представительство у сельхозников — 11 мест, 9 — промышленность, 4 — торговля.