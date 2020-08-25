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§ NG.kz
Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39698

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 25.08.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сезон продлится до 15 февраля следующего года, в зависимости от видов животных. О датах открытия любительской (спортивной) осенней охоты в регионе рассказали в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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§ drakon
Re: Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19864

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 25.08.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где защитники животных?... :lol: ;-) ;-)
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§ Козлов я
Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1705

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где защитники животных?...

Готовятся к шулюму... ;-)
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§ Поедатель
Re: Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
П


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
26.07.17
Отправлено: 25.08.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Охота - это когда охота, а когда не охота.
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§ drakon
Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19864

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 25.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Готовятся к шулюму... ;-)

Понял, они только дельфинов,
весь день - спасали... :lol: ;-)
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