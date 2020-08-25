Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области

25 августа 2020, 16:24 |  Общество

Сезон продлится до 15 февраля следующего года, в зависимости от видов животных. О датах открытия любительской (спортивной) осенней охоты в регионе рассказали в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Иллюстративное фото icdn.lenta.ru

Сроки проведения охоты на закрепленных охотничьих угодьях на территории Костанайской области определены:

  • на кабана, барсука - с 5 сентября по 31 декабря 2020 года;
  • на гусей, уток, лысух и тетеревов - с 5 сентября по 30 ноября 2020 года;
  • на куропаток - с 5 сентября по 15 ноября 2020 года;
  • на сибирскую косулю (самка, сеголеток) - с 20 сентября по 31 декабря 2020 года;
  • на ондатру - с 1 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года;
  • на корсака, лисицу и зайца - с 1 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года.

Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.

В ведомстве также напомнили, что право на охоту имеют физические лица при условии:

  1. достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;
  2. достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных правилами охоты видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;
  3. наличия удостоверения охотника;
  4. получения разрешения на пользование животным миром или путевки.