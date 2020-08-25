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Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
25 августа 2020, 16:24 | Общество
Сезон продлится до 15 февраля следующего года, в зависимости от видов животных. О датах открытия любительской (спортивной) осенней охоты в регионе рассказали в Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Иллюстративное фото icdn.lenta.ru
Сроки проведения охоты на закрепленных охотничьих угодьях на территории Костанайской области определены:
- на кабана, барсука - с 5 сентября по 31 декабря 2020 года;
- на гусей, уток, лысух и тетеревов - с 5 сентября по 30 ноября 2020 года;
- на куропаток - с 5 сентября по 15 ноября 2020 года;
- на сибирскую косулю (самка, сеголеток) - с 20 сентября по 31 декабря 2020 года;
- на ондатру - с 1 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года;
- на корсака, лисицу и зайца - с 1 ноября 2020 года по 15 февраля 2021 года.
Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.
В ведомстве также напомнили, что право на охоту имеют физические лица при условии:
- достижения восемнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;
- достижения четырнадцатилетнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных правилами охоты видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;
- наличия удостоверения охотника;
- получения разрешения на пользование животным миром или путевки.
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