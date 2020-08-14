Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39623

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
Читать новость
§ Гога
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 14.08.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
всё-то ты видел, везде-то ты был, что и послать тебя некуда..
Профайл
§ сайлау курманов
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3993

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть люди как солнышко, от них идёт тепло и свет, есть люди презервативы, они несут неприятности, они от своей значимости восторге...

[Исправлено: Тимур Гафуров, 14.08.2020 - 22:16]
Профайл Посетить вебсайт
§ Козлов я
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1679

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
есть люди презервативы, они несут неприятности

Ну, эт вы, батенька, загнули! Какие же от презервативов неприятности? ;-)
Профайл
§ Я
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
321

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 14.08.20 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Саакашвили!Именно он

Еще грузинский галстук не доел. Может подождем ?
Профайл
§ Victor Yang
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13090

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 15.08.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Кто хочет ?? Не те ли , кого он от кормушки убрал ??

Если они не у кормушки - значит не в их власти возбудить уголовное дело. Так? Посадить хотят именно те, новые, "честные".
Профайл
§ Гога
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2766

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 15.08.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Victor Yang

Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области к трём годам тюрьмы.
Профайл
§ Маркс
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
942

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 15.08.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, господа либералы, вы не испытываете когнитивного диссонанса, когда осуждаете репрессивную машину времен Сталина, но оправдываете точно такие же действия исполнительной власти сегодняшнего дня? Учитывая, что при Сталине это хоть как-то было оправдано, так как молодая республика находилась в кольце врагов, постоянно работающих на слом системы, забрасывающих свою агентуру, проводящих диверсии на объектах социалистического строительства.

И сейчас, когда мы находимся, по вашему мнению, в окружении друзей, исповедующих точно такие же капиталистические принципы братской взаимопомощи, проводить в жизнь шоковые методы репрессий собственных кормильцев, это не просто антигуманно, но и архиглупо.

Должна же быть какая-то разумная достаточность в вопросах обеспечения порядка. Иначе можно перейти границу нормальности и уйти в область формальности. А это и есть возврат к репрессивным методам без особой на то необходимости.
Профайл
§ abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4721

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 15.08.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/осуждаете репрессивную машину времен Сталина, но оправдываете точно такие же действия исполнительной власти сегодняшнего дня?/




А что его в тайгу отправили или расстреляли за неподчинение указам? Какая тут репрессивная машина?) Тут Юджин уже посетовал на то что в Белоруссии мусор убирают потмоучто страх есть перед КГБ и МВД может тоже начать? Авось и у нас за собой мусор начнут убирать и маски надевать?)
Профайл
§ Маркс
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
942

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 16.08.20 - 06:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что его в тайгу отправили или расстреляли за неподчинение указам? Какая тут репрессивная машина?)

Конечно, какие репрессии? Просто напали из-за угла разбойники на большой дороге, ограбили, разорили, отняли последнее, оставили детей голодными. Это же совсем другое дело, пусть скажет спасибо, что не расстреляли. Либеральная двуличность не знает границ. Одни и те же действия они могут осуждать или оправдывать в зависимости от текущих политических интересов. То за три колоска в голодные годы вой поднимают, то за формальную маску готовы растоптать человека. Вы уж там определитесь наконец с выбором, или крестик снимайте, или трусы надевайте.
Профайл
§ mandarin
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
m


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
15.08.20
Отправлено: 16.08.20 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция у нас прям с торжествующей радостью подлавливает нарушителей карантина, вместо того ,чтобы по человечески помочь, предупредить(теряется уважение к блюстителям)
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: yudjin, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 3
Всего: 62

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 51 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 74.58 Ko -