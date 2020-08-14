Маркс Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил... #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 942

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:48 Вот интересно, господа либералы, вы не испытываете когнитивного диссонанса, когда осуждаете репрессивную машину времен Сталина, но оправдываете точно такие же действия исполнительной власти сегодняшнего дня? Учитывая, что при Сталине это хоть как-то было оправдано, так как молодая республика находилась в кольце врагов, постоянно работающих на слом системы, забрасывающих свою агентуру, проводящих диверсии на объектах социалистического строительства.



И сейчас, когда мы находимся, по вашему мнению, в окружении друзей, исповедующих точно такие же капиталистические принципы братской взаимопомощи, проводить в жизнь шоковые методы репрессий собственных кормильцев, это не просто антигуманно, но и архиглупо.



Должна же быть какая-то разумная достаточность в вопросах обеспечения порядка. Иначе можно перейти границу нормальности и уйти в область формальности. А это и есть возврат к репрессивным методам без особой на то необходимости.