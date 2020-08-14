Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае

28-летний Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте». Падерин отмечает, что маски были, просто в момент визита полицейских их сняли, чтобы пообедать.

Подробности странной истории Максим рассказал корреспонденту «НГ».

- Полицейские пришли к нам ещё 23 июля, но о том, что нам выписали штраф, я узнал только вчера, - пояснил Падерин. – Дело в том, что на табличке на входе не обозначено чёткое время обеда. Мы обедаем, когда нет клиентов, когда животным не нужна срочная помощь. Девчонки (сотрудницы клиники – «НГ») спокойно обедали, я поправлял клеёнку своему пациенту (некоторых животных до или после операции содержат в специальных клетках-вольерах – «НГ»). Посторонних людей в клинике не было. В этот момент забежали сотрудники полиции с видеокамерой, начали нас снимать. Я был шокирован, не каждый день такое происходит! Они начали нас расспрашивать. Когда речь зашла о масках, я понял, в чём дело, надел маску. Они даже не протокол составили, показали какую-то бумажку, я расписался, что ознакомлен, и они ушли. О штрафе ничего не сказали. Про этот случай мы вскоре забыли, потому что я думал, что в первый раз ограничатся предупреждением.

О штрафе ему сообщили только 12 августа - сотрудница управления контроля качества и безопасности товаров и услуг пригласила Максима на беседу и объяснила: уведомление пришло так поздно, потому что она была в отпуске и не могла его отправить раньше.

- Я ветеринарную клинику открыл 4 месяца назад, все деньги в обороте. До этого 5 лет учился в Костанае, потом три года работал и учился в России, вернулся на родину, и теперь мой бизнес оказался под угрозой, - сетует Максим. – Нам выписали штраф около 600 000 тенге. Но по закону, если мы его оплатим за 7 дней, то половину суммы нам простят. Естественно, я согласился. 600 000 для меня - просто неподъёмная сумма. Если заплачу 300 000, будет тяжело, но выкарабкаюсь. Я в этой клинике владелец и единственный врач. Я физически не могу уйти с работы, чтобы судиться с властями - это ещё сильней по мне ударит. Поэтому согласился на штраф. Хотя, на мой взгляд, полицейские поспешили с выводами и не стали вникать в ситуацию. Выписали штраф и ушли. Это же медицинское учреждение, здесь априори выполняются все санитарные нормы! Мы перед каждым новым клиентом меняем маску и перчатки, всё обрабатываем спецрастворами. Мы делаем это не формально, как в магазинах, а реально, чтобы не заразиться чем-нибудь от тех же животных.

По словам Падерина, после того, как он рассказал о ситуации в Интернете, ему поступило множество звонков от костанайцев с предложениями о помощи. В том числе и юридической. Ветврач не исключает, что может принять помощь и попытаться обжаловать штраф в суде.

Он также отмечает, что 300 000 тенге планировал пустить на закупку двух шприцевых насосов. Кроме того, 12 августа Максиму одобрили кредит на покупку аппарата УЗИ за 9 млн тенге с залогом в размере 1,5 млн.

- Я просто хочу предать эту несправедливость широкой огласке, потому что я знаю, что других людей также штрафуют, - говорит Падерин. – Люди платят штраф и забывают. Но это неправильно! Государственные служащие, которые контролируют соблюдение закона, часто выписывают штрафы по формальному признаку. Наказание несоразмерно нарушению. И для малого бизнеса такие штрафы могут быть губительны! Если бы я получил этот штраф на месяц раньше, я бы мог стать банкротом и был бы вынужден закрыть свою клинику. Надеюсь, что таких случаев больше не будет.