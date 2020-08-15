Victor Yang Дело о "юбилейных" домах - прокурор затребовал для проектировщика 4 года лишения свободы #1





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:23 Действительно всех собак повесили.



Цитата: на страницах рабочего проекта стояла, по версии обвинения, поддельная подпись главного инженера проекта.

Так можно всех проектировщиков посажать - я вообще сейчас не знаю кто ставит оригиналы. Оригинал - только на титульном листе альбома. А так ставят или сканированную или обрисованную в используемой САПР.



[Исправлено: Victor Yang, 15.08.2020 - 14:41]