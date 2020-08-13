ГИП Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 1284

Регистрация: 25.05.09 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:22 Цитата: Тот самый: Провели реконструкцию Абая (новые бордюры и карман), но ни вы, ни акимат, ни проектировщики, ни подрядчик не вспомнили про этот баннер. Потому что всем пофиг.



Вот, к сожалению, такой хозяин в лице акимата, в городе.

Провести реконструкцию проспекта с расширением, и при этом не произвести оценку габаритов приближения возможных рекламных конструкций или иных препятствий в границах проезжей части, - это серьезное упущение как Заказчика в лице Акимата, так и дорожной полиции.



Рекламщикам тоже не нужно спихивать с себя вину в произошедшем, даже если Акимат не проследил и не заставил изменить местоположение баннера, раз со слов рекламщиков у них имеются все соответствующие документы об установке баннера, то в договоре на установку баннера всё равно указано, что рекламная конструкция не должна создавать помех и опасности для дорожного движения.

Крайним сделать акимат, у рекламщиков не получится.



Из этого происшествия, выводы для себя в первую очередь, должны сделать перевозчики. Раз акимату с дорожной полицией наплевать на ситуацию на городских улицах, то самим перевозчикам по своим маршрутам необходимо провести оценку дорожной ситуации на наличие таких вот баннеров или иных препятствий, создающих угрозу движению пассажирского транспорта, и заваливать письмами акиматы и дорпол, не возымеют акиматы с дорполом - тогда в прокуратуру и суд.



[Исправлено: ГИП, 14.08.2020 - 14:32]