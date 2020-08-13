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≡ Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39614

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 13.08.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 июля Федоров, управляя двухэтажным автобусом маршрута № 18, врезался в рекламный баннер по пр. Абая, недалеко от остановки «БУМ», возле Наримановского рынка. 6 августа водители нескольких маршрутов провели акцию в поддержку коллеги
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§ electro
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
337

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 13.08.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ситиборд установлен по всем стандартам, по закону, мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает. Ситиборд находится в «кармане», там паркуются автомобили. Водитель должен был убедиться в безопасности дорожного движения. Получается, что водитель начал движение, не убедившись в безопасности своих действий. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39563

И так, 1.автобус под ним спокойно проезжает.
2.начал движение, не убедившись в безопасности своих действий.

Он что, ПОДПРЫГИВАТЬ начал, или вообще ВЗЛЕТАТЬ, не убедившись в безопасности своих действий???

ABC Commercial, отвечать придется-таки вам
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§ Тот самый
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
893

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 13.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает.


Хорош уже заливать! Что вы там измеряли и когда? Если вот автобус не смог проехать? Он летел что ли? Или заходил на посадку?

Провели реконструкцию Абая (новые бордюры и карман), но ни вы, ни акимат, ни проектировшики, ни подрядчик не вспомнили про этот баннер. Потому что всем пофиг. А надо водителю засудить их, наказать за халатность - пусть восстанавливают автобус, моральный ущерб выплачивают и за простой платят.

Двухэтажные автобусы (даблдекеры) - большая редкость для СНГ и фишка Кустаная. А тут какая-то шарага повредила его, угрожала безопасности пассажиров, так ещё и денег требует.
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§ elektron
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5505

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 13.08.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Поддерживаю, автобусы пока ещё не летают. Даже если самый высокий саке-баке будет утверждать. ;-)
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§ MAN
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
83

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 13.08.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Двухэтажные автобусы (даблдекеры) - большая редкость для СНГ и фишка Кустаная. А тут какая-то шарага повредила его, угрожала безопасности пассажиров, так ещё и денег требует.

Полностью согласен. а от суда я в шоке. Судье рулетку и пусть едет промеряет. Что там взвешивать, угроза жизни людей и ситиборд. Мрак.
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§ сайлау курманов
Re: Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3983

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 14.08.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламщики виноваты однозначно, чего они там что-то пытаются придумать
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* ГИП
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
1284

Регистрация:
25.05.09
Отправлено: 14.08.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Представитель ТОО ABC Commercial ИЩАНОВ заявил: Ситиборд установлен по всем стандартам, по закону, мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает. Ситиборд находится в «кармане», там паркуются автомобили


Как говорят лучше в таких случаях молчать. При чём здесь "автобус под ним спокойно проезжает"? Что значит спокойно? Имеются межгосударственные стандарты (ГОСТы) на габариты приближения автомобильных дорог общего пользования, в том числе на улично-дорожной сети. Для проспекта Абая, минимальная высота (габариты) до низа такой рекламной конструкции, должны быть не менее 5,5 м.
По вмятине на автобусе, речи о 5,5 м. нет, при том что такой 2 этажный автобус априори не может быть выше 4,1 м. Да уж... :-o

[Исправлено: ГИП, 14.08.2020 - 14:41]
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* ГИП
Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
1284

Регистрация:
25.05.09
Отправлено: 14.08.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый: Провели реконструкцию Абая (новые бордюры и карман), но ни вы, ни акимат, ни проектировщики, ни подрядчик не вспомнили про этот баннер. Потому что всем пофиг.


Вот, к сожалению, такой хозяин в лице акимата, в городе.
Провести реконструкцию проспекта с расширением, и при этом не произвести оценку габаритов приближения возможных рекламных конструкций или иных препятствий в границах проезжей части, - это серьезное упущение как Заказчика в лице Акимата, так и дорожной полиции.

Рекламщикам тоже не нужно спихивать с себя вину в произошедшем, даже если Акимат не проследил и не заставил изменить местоположение баннера, раз со слов рекламщиков у них имеются все соответствующие документы об установке баннера, то в договоре на установку баннера всё равно указано, что рекламная конструкция не должна создавать помех и опасности для дорожного движения.
Крайним сделать акимат, у рекламщиков не получится.

Из этого происшествия, выводы для себя в первую очередь, должны сделать перевозчики. Раз акимату с дорожной полицией наплевать на ситуацию на городских улицах, то самим перевозчикам по своим маршрутам необходимо провести оценку дорожной ситуации на наличие таких вот баннеров или иных препятствий, создающих угрозу движению пассажирского транспорта, и заваливать письмами акиматы и дорпол, не возымеют акиматы с дорполом - тогда в прокуратуру и суд.

[Исправлено: ГИП, 14.08.2020 - 14:32]
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