Дело о ДТП, в котором двухэтажный автобус врезался в ситиборд, рассматривает суд в Костанае

Рассмотрение административного производства в отношении водителя автобуса Евгения Федорова началось в Специализированном административном суде Костаная сегодня, 13 августа.

15 июля Федоров, управляя двухэтажным автобусом маршрута № 18, врезался в рекламный баннер по пр. Абая, недалеко от остановки «БУМ», возле Наримановского рынка. 6 августа водители нескольких маршрутов провели акцию в поддержку коллеги, одновременно включив на несколько секунд клаксоны.

Как отметил адвокат Григорий БАРИНОВ, защищающий Федорова, рекламный баннер, который принадлежит ТОО «ABC Commercial», расположен на проезжей части.

Баннер и автобус № 18 после ДТП 15 июля /Фото Евгения ФЕДОРОВА

- В суде от представителя ТОО «ABC Commercial» мы узнали, что баннер был установлен в 2016 году, - пояснил Баринов. - В 2017 году была проведена реконструкция проспекта Абая, из-за чего проезжая часть была расширена. Соответственно, если раньше баннер и находился не на проезжей части, то сейчас он установлен не по закону.





Представитель ТОО «ABC Commercial» ИЩАНОВ заявил, что у этой фирмы баннер есть все необходимые бумаги на установку баннера.

- Мы проходили все процедуры, копии всех документов у нас имеются, - сказал он. - Считаю обвинения водителя и его адвоката в нашу сторону необоснованными. В 2017 году в наш ситиборд, расположенный по адресу пр. Абая, 106, врезалась ГАЗель. После этого мы поставили новый. Ситиборд установлен по всем стандартам, по закону, мы измеряли высоту, автобус под ним спокойно проезжает. Ситиборд находится в «кармане», там паркуются автомобили. Водитель должен был убедиться в безопасности дорожного движения. Получается, что водитель начал движение, не убедившись в безопасности своих действий.



Григорий Баринов попросил представить суду дополнительные документы из акимата Костаная.

Следующее слушание по делу Евгения Федорова назначено на 24 августа.

Кадр из видеозаписи