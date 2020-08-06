Клаксоны против баннера - Акцию в поддержку коллеги провели водители автобусов в Костанае

Ровно в 10 часов утра сегодня, 6 августа, водители нескольких маршрутов одновременно нажали на клаксоны своих автобусов, чтобы поддержать коллегу - Евгения ФЕДОРОВА. Сигналили по всему городу - там, где они оказались в это время.

Подача звуковых сигналов длилась всего 25-30 секунд, но этого было достаточно, чтобы привлечь внимание горожан.

15 июня Евгений Федоров, управляя двухэтажным автобусом маршрута № 18, врезался в рекламный баннер по пр. Абая, недалеко от остановки «БУМ», возле Наримановского рынка.

Баннер и автобус № 18 после ДТП 15 июля /Фото Евгения ФЕДОРОВА

Водителя обвиняют в превышении скоростного режима, но Федоров не согласен с этим и утверждает, что причиной ДТП стало неправильное расположение баннера.

- 15 июля я, отъезжая от остановки "БУМ", находясь в первой полосе, соблюдая дистанцию с автомашинами, ехавшими в попутном направлении, неожиданно почувствовал удар, в результате которого вторым этажом салона автобуса задел край рекламного щита, который нависал над проезжей частью, - расказал "НГ" Евгений, который во время ремонта своего автобуса работает на маршруте № 102. - Рекламный щит от удара развернуло и его бетонная основа повредила нижнюю часть автобуса. Фактически рекламный щит и его фундамент находятся на проезжей части автомобильной дороги, что создает аварийную ситуацию. Поскольку ширина автобуса - около 3 м, что равно практически ширине полосы, избежать столкновения в условиях оживленного движения нереально. Водителям автобусов и грузовых машин в Костанае приходится ездить как по минному полю. В 2017 году ДТП с этим рекламным щитом уже было, и полиция, суд требовали от акима убрать рекламный щит, но по непонятным причинам он до сих пор там. В настоящее время владельцы рекламной конструкции хотят меня обязать купить им новый рекламный щит стоимостью около 4 млн тенге,. Кроме того, необходим дорогостоящий ремонт автобуса. Баннер раньше находился немного в другом месте, еще ближе к проезжей части. После ДТП, которое со мной случилось, его передвинули. Раньше этот баннер не мешал движению, но при реконструкции в 2017 году проезжую часть на проспекте Абая расширили, из-за этого часть баннера стала выходить на дорогу.

Сейчас автобус на ремонте

Суд по делу о ДТП с участием автобуса № 18 назначен на 10 августа. Евгения Федорова на процессе будет представлять юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

- Данный рекламный щит не был перенесен с проезжей части при реконструкции пр. Абая в 2017 году, что является нарушением закона, - отмечает Байбазаров. - Компанию которая установила этот баннер, нужно привлечь к ответственности. Я не понимаю, почему акимат, отдел ЖКХ ничего так и не изменили, ведь это их полномочия! Евгения обвиняют в нарушении скоростного режима, но он никак не мог его нарушить: представьте себе огромный двухэтажный автобус, на таком особо не погоняешь. Тем более, что на этом участке находятся светофоры, автобусная остановка. Я не понимаю, как полицейские доказали, что водитель въехал в баннер из-за превышения скорости. У них нет ни видео с камер, ни видео с регистраторов. Поэтому вину Евгения считаю недоказанной. На проезжей части не должно быть посторонних предметов, не должно быть ничего, что отвлекало бы водителя от управления транспортным средством. Мы должны исходить из причинно-следственной связи: водитель въехал в баннер, потому что тот был расположен в неположенном месте - на проезжей части.

По словам Евгения Федорова, баннер был установлен ближе к дорожной части, но после ДТП его передвинули

Одноэтажный автобус проезжает под баннером, но для двухэтажного он стал препятствием

Фото Андрея СКИБЫ