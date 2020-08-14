NG.kz Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:49 Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».

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