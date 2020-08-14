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≡ Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39608

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максим ПАДЕРИН 13 августа опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором сообщил, что его оштрафовали на 600 000 тенге. По версии полиции, ветеринар «находился без маски на рабочем месте».
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§ Сергей kst
Re: Мы сняли маску, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Падерин отмечает, что маски были, просто в момент визита полицейских их сняли, чтобы пообедать.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39564
На верху у же подсчитали,сколько денег нужно собрать.

Государственные служащие, которые контролируют соблюдение закона, часто выписывают штрафы по формальному признаку.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39564

Как говорится-заставь дурака Богу молиться-он и лоб расшибет...
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§ лимон
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1314

Регистрация:
21.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас надо держать ухо в остро, штрафы ппц
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§ Тот самый
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
892

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, клиентов на тот момент в клинике не было?

Суммы штрафов как в Европе установили? Только у них штрафы на уровне их минимальных заработных плат, т.е. у нас на 42500 должны штрафовать по той логике.
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§ Тот самый
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
892

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
На верху у же подсчитали,сколько денег нужно собрать.


Вот скорее всего и причина - большие расходы бюджета, теперь нужно собрать назад. Может даже и план поставили.
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§ Сергей kst
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
191

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 14.08.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может даже и план поставили.

Знакомый работал в- не буду говорить где,только скажу ,что они следили за порядком на дороге))Так вот,выдержал пол года,говорит не смог совесть сломать свою, экипаж должен сдать энную сумму,не сдал-с кармана давай или "сожрут".А затем ,все собранные средства едут в град на холме.Лишний раз убеждаюсь,что выражение-рыба гниет с головы-как никогда применимо.
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§ maxsaf
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7348

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 14.08.20 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раскрыто преступление века
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§ yudjin
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6858

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
штрафы ппц

Как грится, помощь (42500) правительство рисует с минимальной зарплаты, а штрафы выдумывает со своей.
Даже в Москве, с их зарплатами, далеко не костанайскими, штраф за отсутствие маски в транспорте и общественных местах около 5000 рублей (около 30 тыщ нашими), а у нас ... с чего такие суммы?
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§ юля елиссева
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1650

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 14.08.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша полиция превратилась в полицаев карателей.
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§ yudjin
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6858

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Наша полиция превратилась в полицаев карателей.

Так это последние лет 20 так и есть...прозрения в виде "спасли жизнь человеку" скорее исключение.
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§ Козлов я
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1668

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю Максима и его клинику. Специалист своего дела. И медсестры у него хорошие специалисты. Жалко, что попал под эту волну инквизиции, когда ищут во всем виноватых. :-x
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§ Козлов я
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1668

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 14.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Так это последние лет 20 так и есть...


А когда-то было так...
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§ yudjin
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6858

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 14.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
А когда-то было так...

или так, причем в Кустанае...

перевелись дяди Стёпы, однако...
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§ abaika95
Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил карантина на 600 000 тенге оштрафовали ветеринара в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4683

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 14.08.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А когда-то было так/





А когда то....не по фоточкам пропагандистским надо судить а по фактам,какой бардак был в рядах милиции ссср
Одно дело убийства кгбшника подвыпившими милиционерами в 1980 году чего стоит за банку икры и бутылку коньяка
А за коррупцию и план который надо выполнить даже говорить не буду все в открытых источниках
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§ ZoyaU
Re: Мы сняли маски, чтобы пообедать! – За нарушение правил...
Z


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
13.08.20
Отправлено: 14.08.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране итак не благоприятная обстановка с этой пандемией. Разве это так тяжело соблюдать санитарные нормы, вы же это делаете для себя, для своей защиты. Никто не знает всю ситуацию полностью, не считаю ваши мнения объективными. За нарушения санитарных норм штрафует не полиция , а СЭС, ведь это их направление. Просто будьте внимательны к себе и берегите свое здоровье.
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