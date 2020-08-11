drakon Светлана Тихановская покинула Беларусь #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 19773

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата: Партизан7:

А вот 80% Луки смущают.

drakon:

Завтра выборы в Сенат Казахстана. Посмотрим,хотя там будут - выборщики. Будет большне 80%... А вот 80% Луки смущают.Завтра выборы в Сенат Казахстана. Посмотрим,хотя там будут - выборщики. Будет большне 80%...



Я чё, вчера говорил?...