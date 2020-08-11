Светлана Тихановская покинула Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится Литве. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Tengrinews.kz.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", - написал он в Twitter.

Напомним, в ряде городов Беларуси 9 августа начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. Позже в МВД республики сообщили, что во время столкновений в Минске погиб один человек.

Беспорядки возобновились после небольшого перерыва вечером 10 августа.

По данным ЦИК страны, Лукашенко набирает 80,08 процента, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09 процента голосов.

Однако кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком республики по итогам выборов.

Тихановская назвала себя победителем выборов в Беларуси

Ранее сообщалось, что Светлану Тихановскую удерживают в здании ЦИК республики.

В КГБ Беларуси сообщили, что на Тихановскую готовилось покушение, его удалось предотвратить. В ведомстве отметили, что получили из объединенного штаба оппозиции сообщения с опасениями за жизнь Тихановской. По словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, сотрудники МВД перед этим перехватили переписку, где говорилось, что протестующим "нужна сакральная жертва".