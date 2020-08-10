Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси

Главная соперница действующего президента Беларуси Светлана Тихановская отказывается признать поражение на выборах президента. Такое заявление сделали в ее штабе, сообщает RT в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.

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На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее. Вместе с тем она намерена дождаться официального объявления итогов выборов.

Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская прокомментировала вспыхнувшие в Беларуси протесты. Она назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.

По данным государственного экзитпола, Лукашенко набрал на президентских выборах не менее 79,7 процента голосов, а Светлана Тихановская - 6,8 процента.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина выразила надежду на то, что окончательные итоги выборов будут подведены в пятницу. Также она призвала проигравших кандидатов в президенты "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы".