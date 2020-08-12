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≡ МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
 
 
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§ NG.kz
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39591

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 12.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.


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§ Козлов я
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1660

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 12.08.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
тоже самое сказать, причём перевернутыми словами, я тоже могу.
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§ nmv85
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
68

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 12.08.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До учебного года осталось три недели....... Главное "подготовились в срок". Что то в последнее время наше государство работает под лозунгом "дайте" "соберите" "помогите". Что дальше?! Куда нас приведет это. Хотя...и так все предельно ясно....
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§ Горожанин_kst
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1701

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 12.08.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принимаем решение на уровне Президента и Правительства о помощи другим странам, пострадавшим от короновируса, закон даже о помощи бедным странам в критических ситуациях разрабатываем...и одновременно МОН вот с таким выступает. Ну логично, впрочем как всегда. Или все движутся в параллельных реальностях? Очнитесь, господа, мы теперь сами попадаем под определение
бедная страна мира, с нищим большинством населения. Увы и ах, для наших бонз, если они ещё этого не "прочухали".

[Исправлено: Горожанин_kst, 12.08.2020 - 17:18]
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§ electro
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
336

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 12.08.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции, помочь детям в обучении в дистанционном формате Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39540&start=15&1597234060

Позорище!
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§ Змея Подколодная
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1216

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 12.08.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого рожна я плачу налоги и кому? На кислород-помогите, на компьютеры- подайте. Когда уже государство что либо купит, не ссылаясь на долгий процесс госзакупа. Время до сентября есть-закупайте. Прекратите уже клянчить!
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* ACROS
Re: МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
881

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 12.08.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Какого рожна я плачу налоги и кому


Правильный вопрос!! Если каждый из почти 8 000 000 работающего населения, на отчётных встречах с акимами будет спрашивать: о дорогах, о школе, о газе, о медицине, о пенсиях, пособиях и к КАЖДОМУ ВОПРОСУ добавлять : "КАКОГО РОЖНА Я ПЛАЧУ НАЛОГИ И ЗА ЧТО", я думаю в сознаний народа и чиновников ( это же часть народа) будет ХОТЬ что то меняться.
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§ elektron
МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5498

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 12.08.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На корону деньги есть. Только не понятно где они или куда делись. На проекты всякие с откатами, тоже есть. А на компьютеры нет, странно даже. Может просто мало выделили, что всё на откаты уже ушло?
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