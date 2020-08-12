МОН просит казахстанцев помочь с компьютерами для школьников

Благотворительную акцию "Oqy’shyny qolda" по сбору компьютерной техники для нуждающихся школьников запускают в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Фото : parohod.online

Организаторы акции - Министерство образования и науки, Национальная палата предпринимателей "Атамекен" и общественное объединение "Менің Атамекенім".

- Акция направлена на приобретение компьютерной техники, ноутбуков, планшетов и возмездную их передачу особо нуждающимся, за счет добровольной помощи спонсоров, благотворителей и меценатов. Мы обращаемся ко всем казахстанцам, предприятиям, компаниям и организациям принять участие в акции, помочь детям в обучении в дистанционном формате, - сказал председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Казахстана Есенгазы Имангалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, министерством уже проведен мониторинг школ и определены критерии, которые будут учитываться при определении очередности получения возмездной техники школьниками.

- Первоочередная помощь будет оказана детям с особыми потребностями, детям-сиротам. А также детям из семей, получающих адресную социальную помощь, не получающих АСП, в которых доход ниже величины прожиточного минимума, где родители инвалиды или многодетные семьи, где только один родитель, - добавил Имангалиев.

Дополнительную информацию по проведению акции можно получить в call-центрах при управлениях образования областей и городов республиканского значения, на страницах социальных сетей Минобразования.

Позднее исполнительный директор общественного объединения "Менің Атамекенім" Лаззат Чинкисбаева расскзала, как планируют закупать технику для обучения школьникам.

- Мы заключаем договор покупки этой техники, далее заключаем договор с 2 000 школ, количество которых у нас определены. В школы техника поступает именная, которую потом передают родителям под ответственность на учебный период. По завершению учебного периода планшет или ноутбук сдается в школу на хранения. Дело в том, что во-первых, это ответственность как школы, так и родителей этих детей. Есть другие факторы - миграционный, если, допустим, ребенок переехал в другой регион. (…) Это тот же принцип, что и с учебниками. Учебники же у нас по республике бесплатно выдаются на период обучения, а потом в библиотеку возвращаются, - пояснила Лаззат Чинкисбаева.