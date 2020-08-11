Цитата: Vit:

Помнишь форумчана, белая простынь из Астаны. Айтишник, он козырял что зп у него около 2 лямов. Щас чёт пропал, может зажирел.

elektron:

Но был тут индивидуум "бывалый", так отписывался 4 ляма

Бывалый, он же North_ghost, в свое время работал в АО АО "Государственный фонд социального страхования" в Астане, даже приезжал иногда в Кустанай с разъяснительными беседами о необходимости участвовать в государственном социальном страховании - были статьи в интернете. Судя по всему, был связан с ИТ в АО ГФСС". Чем занимается сейчас не в курсе. Так что, от картриджев, судя по всему, отошел давно .