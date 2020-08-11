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≡ Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
 
 
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§ NG.kz
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39589

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 11.08.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе НАО "Фонд социального медицинского страхования" в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz сообщили, какие заработные платы предусмотрены по штатному расписанию без учета вычетов.
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§ maxsaf
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7337

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
на hh в россии

А, ну все ясно в общем...
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§ Vit
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9708

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 12.08.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Я знаком с одним парнем с кустаная Он щас живёт в Москве. Я случайно с ним познакомился, меня просто попросили общие знакомые ему небольшую посылку доставить в Москву. Так он работая тут за копейки и потом через инет нашёл работу подал заявку, прошёл всякие какие то там анкеты и щас в Москве зп у него около 200 000 рублей. Не хило согласитесь.
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§ Тот самый
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
879

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Напомнить про среднюю зарплату на семью в 500 000, какой хай стоял тогда?


Всё верно. Модальная зарплата в Казахстане (наиболее часто выплачиваемая) всего-то 58000 тенге, медианная - 112,2 тысячи тенге. На одной стороне столицы с неплохими зарплатами, на другой стороне - сёла, в которых живёт около половины населения и получают там до сих пор 50-60 тысяч.

Вот тут с картинками и таблицами по областям, в нашей области 106000 средняя медианная.

[Исправлено: Тот самый, 12.08.2020 - 12:53]
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§ Нурбанчик
Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1952

Регистрация:
25.05.11
Отправлено: 12.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Помнишь форумчана, белая простынь из Астаны. Айтишник, он козырял что зп у него около 2 лямов. Щас чёт пропал, может зажирел.
elektron:
Но был тут индивидуум "бывалый", так отписывался 4 ляма

Бывалый, он же North_ghost, в свое время работал в АО АО "Государственный фонд социального страхования" в Астане, даже приезжал иногда в Кустанай с разъяснительными беседами о необходимости участвовать в государственном социальном страховании - были статьи в интернете. Судя по всему, был связан с ИТ в АО ГФСС". Чем занимается сейчас не в курсе. Так что, от картриджев, судя по всему, отошел давно 8-).
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* shootnix
Re: Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования
s


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
37

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 12.08.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не хило согласитесь.

ну а что тут такого, обычная история, я сам в такой примерно побывал =)))
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