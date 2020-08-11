Названы зарплаты главы и сотрудников Фонда медстрахования

В НАО "Фонд социального медицинского страхования" назвали зарплаты своих сотрудников, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе компании в ответ на запрос редакции сообщили, что по штатному расписанию предусмотрены заработные платы без учета вычетов:

Позиция менеджера - от 170 000 тенге; Позиция старшего менеджера - от 250 000 тенге; Позиция административно-управленческого персонала - от 300 000 тенге; Членов правления, в том числе председателя правления - от 850 000 тенге.

На оплату труда работникам Фонда соцмедстрахования на 2020 год планом развития предусмотрено 5,7 миллиарда тенге.

Сообщается, что по состоянию на 1 августа фактическая численность фонда составляет по центральному аппарату - 230 сотрудников, по областным филиалам - 620 сотрудников.

"Среднемесячная зарплата работников фонда составляет 282 550 тенге. Согласно правилам оплаты труда и премирования работников НАО "Фонд социального медицинского страхования" надбавки к должностному окладу не предусмотрены", - ответили в пресс-службе.

В компании отмечают, что сотрудникам будут сокращены премии и зарплаты на 119 миллионов тенге.

"Также будет пересмотрено количество структурных подразделений центрального аппарата фонда, их численность, в дальнейшем эта работа будет проведена также и на уровне филиалов. Сокращены расходы на пиар - 102 миллиона тенге, IT-услуги - 180 миллионов тенге, аренда офисных помещений - 95 миллионов тенге, командировочные расходы - 100 миллионов тенге, полиграфические услуги - 31 миллион тенге. По капитальным расходам проводится сокращение на 277 миллионов тенге, в основном это касается приобретения мебели и организационной техники", - рассказали в ФСМС.

Также будет пересмотрена структура штата. Уменьшение его численности предполагается за счет исключения дублирующих функций.

"Увеличение штата сотрудников в предыдущие годы было связано с расширением функций ФСМС по тарифообразованию, мониторингу качества и объемов оказываемых населению медицинских услуг. Кроме того, в этом году в доверительное управление фонда передан ряд информационных систем, по которым необходимы сопровождение и доработка, что также требует привлечения квалифицированных специалистов", - заключили в пресс-службе фонда.