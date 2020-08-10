Цитата: У них есть ошейники

Точно есть? На фото ни у одной не видно. Наверное и отловщики также не увидели.



ladas:

Кому мешает маленькая добродушная собака?



Ночами собираются в стаи и шныряют по микрорайону в поисках еды, лают, дерутся. И снимите уже розовые очки. От одной "маленькой добродушной собаки" следующей весной появятся еще 2-6 (в зависимости от питания!) маленьких (или не очень) и не факт, что добродушных собак. Рано или поздно они кого-то покусают и всё закончится массовым отловом или отстрелом.