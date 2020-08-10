Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
§ NG.kz
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39586

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы дома № 60 по ул. Станционной обратились за помощью к зоозащитникам после того, как сотрудники службы отлова убили собаку Альфу и оставили ее умирать в их дворе. Теперь результаты вскрытия тела животного могут стать материалами уголовного дела.
Читать новость
§ ElleR
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:18
Комментарий удален модератором.
Профайл Посетить вебсайт
§ ElleR
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
69

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Возьми себе домой тогда этих собак, если жалко

Victor Yang: Если бродячих собак совсем не трогать - людям место мало будет. А вся эта жалость - до первого пострадавшего знакомого.

Комментарий Lex'a был о том, что есть "недообследованные" люди, стреляющие по всем подряд, причем здесь так же будут пострадавшие знакомые, но уже от огнестрела.
Профайл Посетить вебсайт
§ таноми52
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1935

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 11.08.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я б мог их из охотничьего бахнуть,



Не верю! Ты добрый, любишь детей и животных
Профайл
§ Козлов я
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1655

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 11.08.20 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не верю! Ты добрый, любишь детей и животных
Профайл
§ Тот самый
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
876

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У них есть ошейники
Точно есть? На фото ни у одной не видно. Наверное и отловщики также не увидели.

ladas:
Кому мешает маленькая добродушная собака?


Ночами собираются в стаи и шныряют по микрорайону в поисках еды, лают, дерутся. И снимите уже розовые очки. От одной "маленькой добродушной собаки" следующей весной появятся еще 2-6 (в зависимости от питания!) маленьких (или не очень) и не факт, что добродушных собак. Рано или поздно они кого-то покусают и всё закончится массовым отловом или отстрелом.
Профайл
§ Тот самый
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
876

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 12.08.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если жильцы там варят кашу, строят вольер, то пусть и стерилизуют их. И если они действительно не агрессивны, то мирно доживут свой век и на этом всё закончится. Вроде так делают в цивилизованных странах, а не просто подкармливают и считают себя лучше других.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 103
Пользователей: 2
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 545.64 Ko | Raw HTML: 60.86 Ko -