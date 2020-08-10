Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае

Жильцы 5-этажного дома № 80 по ул. Станционной в районе Костанай-2 обратились за помощью к зоозащитникам после того, как сотрудники службы отлова убили собаку Альфу и оставили ее умирать в их дворе. Все это происходило на глазах у детей и пенсионеров.

Альфа /Фото жильцов дома № 80 по ул. Станционной

Теперь результаты вскрытия тела животного могут стать материалами уголовного дела.

Альфу убили 30 июля, в 13:15. Когда жильцы дома стали возмущаться и снимать происходящее на телефон, сотрудники службы отлова сели в машину и уехали.

Машина сотрудников службы отлова /Кадр из видео

Альфа истекала кровью и дергалась в конвульсиях. Жильцы позвонили по номеру 102, приехавшие полицейские сказали, что придет участковый, но его в тот день так и не дождались. Собаку похоронили во дворе и написали коллективное заявление в Северный отдел УП Костаная, в котором потребовали наказать тех, кто убил Альфу.

А на следующий день обратились к волонтерам.

В рамках расследования дела 5 августа полиция провела эксгумацию тела собаки. Во время его транспортировки на экспертизу случился неприятный инцидент.

- Мы загрузили тело в мою машину, - рассказала "НГ" волонтер Ольга СОЛОВЬЕВА. - Выбрали, кто из полицейских будет со мной в автомобиле, так как это улика уголовного дела, а я - гражданская. Нас спросили: знаем ли мы, куда ехать. Мы ответили, что нет. Сказали, чтобы ехали за "Нивой" сотрудников ветслужбы, что они нас сопроводят до места проведения судмедэкспертизы. Я сразу поняла, что мы едем не туда, но полицейский сказал, что это объездная дорога и мы сразу выйдем на аэропорт. Но когда свернули в степь, мы с полицейским поняли, что что-то не так. В степи мы оказались возле ямы Беккари. Я сказала, что это не ул. Садовая, 100 (адрес судмедэкспертизы - "НГ") И спросила - где мы вообще? Сотрудник службы отлова ответил, что это яма Беккари для уничтожения тела, и сказал, чтобы мы несли труп собаки. Я удивилась и сказала, что мы должны были ехать на экспертизу. Он включил дурака и ответил: "Да? А я думал - утилизировать".

Тело повезли на Садовую - в институт судебных экспертиз по Костанайской области. Полиция и волонтеры с 12.35 до 15.00 ждали приезда должностных лиц, которые бы приняли тело. Однако эксперт, которая сейчас работает дистанционно, отказалась приехать, сославшись на занятость и необходимость участия еще одного специалиста, причем - из ветеринарной службы.

- То есть, она хотела пригласить на независимое вскрытие коллегу или даже начальника тех, против кого ведётся дело? - возмущается Соловьева. - Служба отлова выстрелила в собаку, которая после этого истекала кровью. Мы уверены, что там была пуля. Применение оружия в общественном месте - нарушение, как минимум, двух уголовных статей.

Тело собаки к этому времени находилось на улице при температуре +30 градусов более трёх часов. Приехал заместитель начальника Северного отдела полиции, только после посещения им здания экспертизы вышли сотрудники. Они заявили , что во время вскрытия не могут присутствовать посторонние, даже представителя следственной оперативной группы не пустили в помещение в момент передачи трупа.

- Позже нам приводились доводы об опоздании, что мы якобы опоздали, - рассказала Ольга Соловьева. - Да, ведь мы лишний час ехали от места эксгумации до института по вине сотрудника ветеринарной службы. То есть, уже утром ветслужба задержала нас, чтобы было время для чего? Скорее всего, для уничтожения улик, когда труп собаки испортиться и станет негодным для проведения экспертизы.



Волонтёры написали заявление в полицию о недоверии к экспертизе, а также ходатайство о привлечении к участию в этой процедуре ветеринарного врача, которому доверяют жильцы дома. Зоозащитники отмечают, что в институте не дали точного ответа по поводу видеофиксации вскрытия.

- Мы консультировались с волонтёрами из других городов, - рассказала Соловьева. - И вот несколько вариантов, которые уже были при таких экспертизах. Первый - тело признают непригодным для экспертизы и отправят в утиль. Второе - эксперт не будет досконально искать пулю с применением металлоискателя, тело отправят в утиль. Третий - будет найден дротик, хотя при его проникновении не бывает столь обширных кровотечений. Честная экспертиза - это единственное, чего мы просим! Мы хотим, чтобы служба отлова понесла наказание за неправомерные действия. Сейчас они настолько свободны в своих действиях, что стреляют на детской площадке, хотя должны, по закону отлавливать животных любым нетравмирующим способом и отправлять в изолятор временного содержания, которого у нас нет.

Когда будут известны результаты вскрытия, волонтерам неизвестно.

Беляш и Альфа /Фото жильцов дома № 80 по ул. Станционной

Сейчас во дворе, где убили Альфу, живут ещё две собаки: взрослый Беляш и щенок Ниночка.

Ниночка /Фото жильцов дома № 60 по ул. Станционной

У них есть ошейники, собакам сделали ветеринарные паспорта, в которых вносятся отметки о сделанных прививках. Пока нет намордников, но зоозащитники обещают исправить эту ситуацию, хоть животные и не агрессивны.

Жильцы дома поставили собакам миски и варят им кашу

Жильцы строят небольшой вольер, чтобы прятать собак на время, когда во дворе нет людей. Они будут благодарны помощи в виде стройматериалов.